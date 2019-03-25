Олигархи начинают и выигрывают? Почему ни Минску, ни Киеву не удается вернуть выведенные активы

TUT.BY выяснял, удалось ли найти выведенные активы и есть ли у дела судебные перспективы. выяснял, удалось ли найти выведенные активы и есть ли у дела судебные перспективы.





Денег нет, деньги «ушли»





Напомним, в марте 2015 года белорусский Дельта Банк, ключевой здешний актив Лагуна, вслед за украинским банком лишился лицензии из-за невыполнения лицензионных требований и неисполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Верховный суд возбудил производство по делу о банкротстве Дельта Банка, тогда же было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Дельта Банка. Активы банка на приличную сумму — около 40 млн долларов — оказались утрачены, долги перед кредиторами составляли более 150 млн долларов в эквиваленте, а другое имущество Лагуна в Беларуси было оформлено на аффилированные структуры, и во всех схемах было множество кипрских и не только офшоров.





Все эти четыре года Лагун, как и другие подозреваемые в выводе средств, чувствовал себя вполне благополучно, говорят источники. Более того, из Киева он пошел в контратаку: зарегистрированная в Нидерландах Delta Belarus Holding BV в марте прошлого года подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) к властям Беларуси предварительно на 50 млн долларов за якобы неправомерный отзыв лицензии и нанесенный банку ущерб.





С момента отзыва банковской лицензии управляющему пришлось «разруливать» долги перед кредиторами и вкладчиками банка и одновременно искать утраченные активы Дельта Банка, ранее размещенные в европейских банках. Последнее — дело непростое, потребовалось привлечение крупной международной консалтинговой компании. Основной причиной банкротства Дельта Банка эксперты, как и ожидалось, назвали утрату зарубежных активов банка, включая еврооблигации Беларуси на общую сумму 27,2 млн долларов, которые ранее отражались на счете по учету финансовых инструментов Дельта Банка в латвийском Pasta Bank. Остальные средства «ушли» из Winter Bank (Австрия) и Frick Bank (Лихтенштейн).





Схема проста и банальна, говорят эксперты, — под залог актива, вроде еврооблигаций, банк Лагуна получал займы для покупки облигаций офшорной компании Banbury Management Limited из Белиза. И займы, и облигации Banbury не отражались в финансовой отчетности и документации Дельта Банка. То есть о том, что эти активы имеют обременения, властям было неизвестно. Конечным бенефициаром офшора из Белиза в Беларуси считают все того же Лагуна, который таким образом финансировал проект гольф-клуба и коттеджного поселка Новые Колодищи.









Такие фидуциарные кредиты (Back Back Loan) и облигации в форме Bearer Bond (на предъявителя без регистрации в бухгалтерской отчетности эмитента) за рубежом не являются незаконными, но часто используются для отмывания средств, уклонения от уплаты налогов, обхода установленных для банков нормативов безопасного функционирования и других теневых экономических операций.





«В заказанном расследовании всю схему вывода нам показали. Но судебные перспективы сомнительны: несколько известных адвокатских контор пришли к выводу, что действия трех банков, где были утрачены активы, возможно, имеют какие-то пороки, но в целом их действия правомерны, явных нарушений нет», — говорит управляющий по делу о банкротстве ЗАО «Дельта Банк» Александр Педько.





Опыт Украины проблему подтверждает — Фонд гарантирования вкладов, по данным Deutsche Welle, подал уже более 2700 исков в украинские суды из-за незаконного вывода средств владельцами неплатежеспособных банков в 2014—2015 годах. Общая сумма требований — 600 миллиардов гривен (около 22 млрд долларов). Но хвастаться пока нечем: возвращено лишь 430 тысяч гривен (16 тысяч долларов).





Консультировались белорусы и с руководством Агентства по страхованию вкладов России, с которым на определенном этапе выразили заинтересованность в работе на условиях аутсорсинга немало так называемых лондонских адвокатов. Однако, изучив доступные материалы Агентства, иностранные специалисты на данный момент не рассматривают всерьез перспективу возврата зарубежных активов, ранее выведенных из отдельных российских банков. То есть они оценивают вероятность возврата выведенных активов как крайне низкую. Кстати, по данным Агентства, в настоящее время в процессе ликвидации находятся 364 российских банка.





Остались — долги и головная боль





А что с перспективами подачи исков о привлечении к субсидиарной ответственности? Главное, объясняет Александр Педько, найти источник для формирования конкурсной массы исполнения обязательств перед кредиторами, и речь тут идет именно обо всем имуществе должника. «То есть заявлять иск о субсидиарной ответственности учредителя, бабушки восьмидесятилетней, у которой нет ничего, — бессмысленно. Сперва мы ищем деньги, потом думаем, как забрать», — говорит он.





Причем для подачи иска о субсидиарной ответственности нужно также определить цену иска — она складывается из нехватки активов для исполнения обязательств перед кредиторами. А вот с этим, вопреки первоначальным прогнозам, все хорошо, что для подачи иска как раз плохо. Дело в том, что на первоначальном этапе активов банка действительно было недостаточно. Однако с учетом национального законодательства после отзыва лицензии банк прекратил начисление процентов по привлеченным средствам, продолжая при этом получать достаточно высокие проценты по своему кредитному портфелю. В таких условиях за четыре года ликвидации соотношение его активов и обязательств значительно изменилось.





«Пока цену иска определить невозможно — идет превышение активов над обязательствами — около 145 млн долларов долгов мы закрыли, а всего реестр 155 млн. Очень качественно смогли обслуживать кредитный портфель физических лиц, плотно поработали по юрлицам, взыскав и ту просроченную задолженность, которая отражалась на внебалансовых счетах, то есть, по сути, с минимальными шансами взыскания», — рассказывает управляющий.





Долги банка кредиторам пятой очереди, юридическим лицам, составляли 55 млн долларов, а осталось всего 10 млн, причем около 70% долга — перед аффилированными с самим Лагуном компаниями.









А активы-то еще имеются — от оцененных примерно в 5 млн долларов пяти этажей в здании на Тимирязева, рядом с новостройками посольств и Дворцом независимости, до оставшегося кредитного портфеля физиков. И получит эти оставшиеся после возврата долгов активы Николай Лагун.





«По оценке Всемирного банка, результаты, которые мы показали по Дельта Банку, и для Беларуси, и для постсоветского пространства, и для мировой практики уникальны. За год-два мы должны были обанкротить банк, зафиксировав сумму неисполненных обязательств. Проблемный кредитный портфель сформировался еще в ноябре 2014 года, когда клиенты перестали совершать активные операции. Его мы до сих пор „выжимаем“, и эффективность взыскания очень высокая. Надо понимать, что это не та проблемная задолженность, где клиент не платит 30 дней. У нас люди по 1500 дней не платили — и мы с них достаем деньги. А могли продать за копейки — за портфель кредитов в 50 млн долларов банки предлагали 1 млн. При таком раскладе возвращать Лагуну ничего бы не пришлось, дело о банкротстве закрыли бы еще в 2015 году, но кредиторам пришлось бы остаться ни с чем», — констатирует Педько.





Контратака и перспективы





А пока головная боль в основном у властей Беларуси — о перспективах судебного иска. Развивать эту тему и в банке, и в Национальном банке отказываются. Эксперты, знакомые с делом, говорят, что оптимальный с точки зрения экономии сил и ресурсов расклад — договариваться об отзыве иска в обмен на прекращение уголовного дела в отношении Лагуна, тем более что его перспективы туманны.





Впрочем, позиция Беларуси в ICSID (входит в структуру Всемирного банка) выглядит неплохо — в том числе из-за позиции МВФ, требующего возврата утраченных средств.





«Ключевой довод Беларуси — договор, по которому Нацбанк предоставил Дельта Банку 320 млрд неденоминированных рублей на поддержание ликвидности в декабре 2014 года. Вот реальные действия по спасению банка, у которого был дефицит текущей ликвидности. И их осуществлял Нацбанк, а не собственник, от него не было ни копейки в тот период. И по совести, и по закону тут все однозначно», — говорит источник.





Но вопрос даже не в том, кто выиграет в суде, а в процедурных сроках, уточняет он. «Международный центр по урегулированию инвестиционных споров рассматривает дела от трех лет и больше. Выигрыш может состояться тогда, когда никаких активов Лагуна в стране уже не будет — и получить причитающееся просто не будет возможности», — отмечает собеседник.





По словам Николая Лагуна, он вложил в Беларусь порядка 50 млн долларов. Похоже, инвестиция весьма удачна, и даже при проигрыше в суде он будет в плюсе — к выведенным из страны 40 миллионам можно приплюсовать около 40 млн долларов остатков активов.





В утешение можно сказать, что потери Украины куда весомее — почти 100 млн долларов ушло с корсчетов Дельта Банка через австрийский Meinl Bank, еще 115 млн — через Bank Frick в Лихтенштейне и более 200 млн долларов — через другие банки. Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Светлана Рекрут оценивает общий объем «схематоза» в деле украинского Дельта Банка в размере 25 млрд гривен (около 3 млрд долларов).





Расследования продолжаются и расслабляться уличенным банкирам рановато.









Нужна помощь ЕС





По мнению аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, являющегося доверенным представителем одного из кредиторов Дельта Банка компании «ГЕЛАК», для более эффективного расследования случаев вывода ликвидных активов из банков стран СНГ необходима помощь со стороны властей Европейского союза и европейских государств.





«Например, движение еврооблигаций можно отследить на основе сведений международных депозитарно-клиринговых систем Euroclear, Clearstream Banking, Depository Trust Company и Nasdaq CSD, осуществляющих учет прав на евробонды и расчеты по ним с использованием счетов „депо“. Поэтому с точки зрения идентификации цепочки движения еврооблигаций Беларуси 2-го выпуска на 27,2 млн долларов, которые отражались на счете по учету финансовых инструментов Дельта Банка в Pasta Bank, помощь европейских регуляторов и правоохранительных органов была бы неоценимой», — отметил эксперт.





Он обратил внимание на то, что Комиссия по финансовым рынкам Латвии в октябре 2018 года оштрафовала LPB Bank (название до ребрендинга — Pasta Bank) на внушительную сумму в размере 2,205 млн евро из-за нарушений законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).





«Однако, на наш взгляд, властям Евросоюза и европейских государств следует проявить политическую волю и перейти к действительно системной и эффективной борьбе с офшорами и коррупцией на своей территории, не ограничиваясь при этом только наложением на банки штрафов, которые, собственно говоря, идут непосредственно в бюджеты самих европейских государств», — подчеркнул аналитик.





В частности, по его мнению, европейским властям следует законодательно запретить участие европейских банков в преступных схемах выведения капитала из банков стран СНГ с использованием скрытого фидуциарного кредитования и облигаций в форме Bearer Bonds вкупе с игнорированием требований «знай своего клиента» в части компаний-заемщиков, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.





«Кроме того, по нашему мнению, Европейскому центральному банку следует распространить свой банковский надзор на все банки Еврозоны. Поскольку сейчас под банковским надзором ЕЦБ находятся только крупные европейские банки», — добавил Муха.





Представитель кредитора белорусского Дельта Банка выразил беспокойство по поводу сокращения ликвидных активов банка и уменьшения поступлений от физлиц вкупе с ухудшением качества кредитного портфеля. При этом, по его словам, отдельные кредиторы банка в 2019 году дополнительно предъявят в соответствии с действующим законодательством требования в части уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, что приведет к заметному увеличению требований кредиторов пятой очереди.



