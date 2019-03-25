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Юлия Тимошенко: Зеленский - это тест на способность нации к политическому самоубийству

26.03.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Лидер партии Батькивщина и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко дала интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В числе прочего Тимошенко рассказала о своем отношении к лидеру президентских рейтингов, шоумену Владимиру Зеленскому.

- Он (Зеленский) - это ответ на то, что людям что-то обещали, то предлагали, а потом "бам" - и в бетонную стену на скорости 300 км/ч. Люди хотят отомстить за это. Володя - это серьезно дать по лицу всему политикуму. В то же время Володя - это тест на склонность нации к политическому самоубийству. Так, политику отплатить нужно, но при этом не себе. Как артиста я его очень люблю. Как человека я его очень уважаю. Как политика я его просто не понимаю, – сказала Тимошенко.

 
 
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Лидер партии Батькивщина и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко дала интервью журналисту Дмитрию Гордону.
 
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