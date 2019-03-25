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Как Пол Маккартни оплатил обучение скрипачу из Могилева

26.03.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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История нынешнего жителя Манчестера, который родился в 1987 году в Могилеве. Скрипкой начал заниматься уже в 4 года. Завела сына в музыкальную школу мама.

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Скрипач Михаил Линдан. Фото: из личного архива героя материала
– Манчестер – это север Англии, дождливый и интернациональный город. Тут не хватает белорусской сметаны и творога. И вообще кухни. Но мы сами ее поддерживаем, – говорит 32-летний музыкант Михаил Линдан.

И в целом, как он признается, поначалу родители заставляли осваивать инструмент.

– При этом в семье музыкантов у нас нет. Мама по профессии – учительница русского языка и литературы, отец – инженер-строитель. И вообще, в родне в основном все учителя, – поясняет Михаил.

Но у мальчика, который занимался у педагога Софьи Фельдман, действительно оказались нерядовые способности к музыке. Так, в 11 лет он занял первое место на детском областном конкурсе исполнителей.

И как раз именно в этом возрасте Миша по программе благотворительной организации Chernobyl Children’s Lifeline съездил в Великобританию.

– Была организована поездка для детей из гимназии №3, где я учился, в приемные семьи деревни Бертонвуд в графстве Чешир. Эта деревня уже 20 лет принимает группы детей из Беларуси, – рассказывает Линдан.

В первый год мальчик провел в доме Майкла и Джил Хьюит шесть недель. А на второй год эта же семья пригласила его снова, на этот раз бессрочно. Учиться он пошел в христианскую школу Сент-Алред недалеко от деревни.


Пол Маккартни во время одного из выступлений. Фото: paulmccartney.com

По словам Михаила, в повторном приглашении сыграли роль три фактора: у него оказался высокий уровень радиации, он хорошо играл на скрипке и, учитывая английский уклон гимназии №3, неплохо знал язык.

– Год я отучился в Сент-Алред, а в 13 лет поступил в знаменитую музыкальную школу Четэм в Манчестере. И переехал туда, потому что Четэм – это школа-интернат, где ты и занимаешься, и живешь, и питаешься, – повествует уроженец Могилева.

Денег на учебу не хватало. Найти их Мише помогли Майкл и Джил Хьюит, написав множество писем различным британским знаменитостям. Откликнулся Пол Маккартни, который в итоге заплатил недостающие 10 тысяч фунтов.

В школе Четэм обучение шло до 18 лет. После этого молодой музыкант уехал в Испанию, где работал в различных оркестрах и преподавал. Так как происходило это на севере страны, в приграничье, то, кроме испанского, освоил еще и французский.

– В Испании я занимался у Сергея Фаткулина, который был педагогом у известных скрипачей Максима Венгерова и Вадима Репина. Он изменил мое видение игры на скрипке и технику, – отмечает Михаил.

Наконец, спустя 4 года Линдан вернулся в Манчестер, где и живет до сих пор с женой Ольгой, которая тоже родом из Могилева, и дочкой Софией, которой 1,5 года.

В основном он занимается сольными концертами и выступлениями под аккомпанемент, в том числе в Аргентине, Израиле, Испании, Азербайджане, а также преподаванием.

– Гонорар нередко отдаю в помощь организации Chernobyl Children’s Lifeline. И вообще всячески стараюсь, чтобы о ней услышало как можно больше людей. Считаю себя своего рода послом, – говорит скрипач.

В репертуаре Миши – конечно, классика: Бах, Паганини, Сарасате… В частности, интерпретация чаконы Баха принесла ему первую премию на международном конкурсе музыкантов в городе Петах-Тиква в Израиле.

Также он играет музыку из популярных фильмов – «Крестный отец», «Список Шиндлера», «Запах женщины»… Есть в списке и Beatles – например, Yesterday и Yellow Submarine, которые написал Пол Маккартни.

Как объясняет Линдан, это чтобы сделать музыку и скрипку более доступными широкой аудитории.

– А инструмент, на котором сейчас играю, получил в пользование от одного испанского фонда. Он сделан в Италии, известным шведским мастером Хансом Йоханссоном в 2015 году, – добавляет собеседник.

Жизнь при этом не крутится вокруг одной только скрипки. Линдан получил на заочной форме обучения ступень магистра по менеджменту в Городском университете Манчестера, имеет первый разряд по шахматам.

Как признается Миша, хоть он долго живет в Великобритании, но любит Беларусь, думает о ней с ностальгией. Здесь по-прежнему живут родители, которые уже на пенсии, сестра. В гости музыкант приезжает каждые год-полтора.

– И вижу много позитивных сторон. Особенно в образовании. В Беларуси оно во многом бесплатное, от государства. Если даже взять меня, то в детстве доступными были и музыка, и шахматы. В Англии же все это частным образом и довольно дорого, – комментирует скрипач.

Ему импонирует также стабильность. Объясняет, что это очень неплохая вещь: скажем, когда жил на севере Испании, в стране басков, там часто взрывали автобусы и происходило тому подобное.

Да и для Британии не очень хорошо, что вот уже три года идет яростное противоборство двух лагерей по «брекситу» – а какого-то результата нет, считает Михаил.

По словам Линдана, он всячески старается «нанести Беларусь на карту». Например, написал в свое время несколько статей в International Journal of Tourism & Hospitality Management о белорусском туризме.

– Часто, когда говорю с англичанами о Беларуси, люди сразу же ассоциируют ее с Россией. И я обязательно объясняю, что это отдельная страна со своим языком и традициями, – говорит Миша.

Он добавляет, что в детстве никогда не ставил себе целью уехать в Великобританию. Это получилось как-то само собой, так сложились обстоятельства.

Уроженцу Могилева очень нравится английский язык – знает его уже лучше, чем русский или белорусский. Нравится более крупный масштаб музыкальной сцены в туманном Альбионе.

– Пересекаешься здесь с очень большим количеством знаменитостей – таких, как дирижеры Гюнтер Хербиг, Хуанхо Мена, Дмитрий Лисс, – перечисляет собеседник.

Из белорусских молодых скрипачей он дружит и «коллаборирует», то есть сотрудничает, с Артемом Шишковым из Минска и Анной Пукинской из Могилева. Говорит, что в Беларуси сильная школа классической музыки.

– И если появится возможность выступaть на родине, я буду рад, – подытоживает разговор скрипач.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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История нынешнего жителя Манчестера, который родился в 1987 году в Могилеве. Скрипкой начал заниматься уже в 4 года. Завела сына в музыкальную школу мама.
 
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