В России взялись за создание самого большого памятника советскому солдату

- Это будет самый большой памятник советскому солдату на территории России, - сказал Григорий Рапота. - И посвящен он именно солдату. Это памятник тем жертвам, что понесли наши военнослужащие на подступах к Москве. Непосредственно подо Ржевом, по данным Министерства обороны, погибло свыше 400 тысяч человек. А если взять все бои, которые шли в этом районе, то общее число жертв среди военнослужащих — больше миллиона. Важность комплекса заключается еще и в том, что он показывает не только масштабность боев, но количество жертв среди мирного населения. Достаточно сказать, что во Ржеве проживало до 50 тысяч человек, а когда его освободили советские войска, там осталось 150 человек.





Здесь же был презентован еще один памятник - женскому партизанскому отряду «Родина», действовавшему на территории Франции. В нём было 37 женщин, сбежавших из концлагеря Эрувиль в Лотарингии.





- Памятник будет установлен во французском Тиле, - сказал Григорий Рапота. - В этом отряде «Родина» были выходцы и из России, и из Беларуси, так что эта тема мне близка. Мы сейчас контактируем с Министерством иностранных дел Беларуси, чтобы они приняли активное участие в открытии памятника.





Тем более что будущий мемориал — это совместная работа российского скульптора Владимира Суровцева (он — автор памятника) и белоруски Эллы Гришечкиной, которая изготовит серию барельефов для монумента. Церемония открытия в Тиле намечена на сентябрь 2019 года.



