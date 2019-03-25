В Минске — «Дубровский», в Москве - «Жизнь прекрасна»: как в России и Беларуси отметят День единения

Как сообщает сайт Постоянного комитета Союзного государства, в Москве и Минске в режиме телемоста пройдет посвященная Дню единения пресс-конференция — на вопросы российских и белорусских журналистов ответят Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и его заместитель — член Постоянного Комитета Союзного государства Владимир Амарин.





А вечером — концертная программа. В этом году минчан ждут во Дворце культуры Республики Беларусь на мюзикле по мотивам пушкинского «Дубровского» в прочтении Кима Брейтбурга, автора гимна «Две сестры: Беларусь и Россия». Сюжет представляется кому как – для одних это история о любви, дружбе и предательстве, для других – история о том, как поссорились два больших друга, два соседа, и что из этого вышло.





В Москве гости соберутся в Московском театре мюзикла, где покажут ревю «Жизнь прекрасна», состоящее из целой коллекции хитов прошлого века.





Кажется, в прошлый век уходит и Союзное государство. По крайней мере, в Беларуси уже открыто говорят о необходимости денонсации этого договора как представляющего угрозу для суверенитета страны.