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В Минске — «Дубровский», в Москве - «Жизнь прекрасна»: как в России и Беларуси отметят День единения
Этот год для Союзного государства России и Беларуси юбилейный: Договор о его создании, а также Программа действий по реализации заложенных в документ положений были подписаны в 1999 году — 20 лет назад. Однако особых юбилейных торжеств не будет.
Как сообщает сайт Постоянного комитета Союзного государства, в Москве и Минске в режиме телемоста пройдет посвященная Дню единения пресс-конференция — на вопросы российских и белорусских журналистов ответят Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и его заместитель — член Постоянного Комитета Союзного государства Владимир Амарин.
А вечером — концертная программа. В этом году минчан ждут во Дворце культуры Республики Беларусь на мюзикле по мотивам пушкинского «Дубровского» в прочтении Кима Брейтбурга, автора гимна «Две сестры: Беларусь и Россия». Сюжет представляется кому как – для одних это история о любви, дружбе и предательстве, для других – история о том, как поссорились два больших друга, два соседа, и что из этого вышло.
В Москве гости соберутся в Московском театре мюзикла, где покажут ревю «Жизнь прекрасна», состоящее из целой коллекции хитов прошлого века.
Кажется, в прошлый век уходит и Союзное государство. По крайней мере, в Беларуси уже открыто говорят о необходимости денонсации этого договора как представляющего угрозу для суверенитета страны.
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В Минске — «Дубровский», в Москве - «Жизнь прекрасна»: как в России и Беларуси отметят День единения
Этот год для Союзного государства России и Беларуси юбилейный: Договор о его создании, а также Программа действий по реализации заложенных в документ положений...
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