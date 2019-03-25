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На кирпичном заводе в Дагестане есть рабы из Солигорска и других городов Беларуси
20-летний житель Слуцкого района попал в рабство в Дагестане. 22 марта ему удалось сбежать и благодаря волонтёрам выехать в безопасное место.
Иллюстративное фото
«Кур'ер»
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В воскресенье, 24 марта, молодой человек ещё находился в Кизляре в безопасном месте. За эти дни Игорю* пытались сделать справку. Но, по словам Виктора, координатора поисково-спасательного отряда «Симуран», местная милиция отказалась выдать парню временный документ. Это возможно только через официальный запрос со стороны МВД РФ.
Корреспонденту «Кур'ера» удалось связаться с Игорем и поговорить с ним. «Я дома не был два года. До того как попал на кирпичный завод, работал в нескольких городах России. Был в Махачкале, Каспийске, Майкопе и других. Работал на фермах. Однажды приехал в Москву, на вокзале познакомился с человеком. Посидели, выпили. Очнулся на заводе», — рассказал парень.
Игорь рассказал, что, кроме него, на кирпичном заводе находятся люди из Солигорска, Гомеля, Витебска. Также в рабстве есть мужчины из российских городов — из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери и других.
Виктор, координатор поисково-спасательного отряда, рассказал, что парню купили куртку и кроссовки. Он находится под круглосуточным присмотром волонтёров. Жалуется, что не выпускают на улицу покурить.
Игорю удалось связаться с родными и поговорить. До этого связи с домом не было около года. Парень говорит, что разговор был недолгим и безрадостным. Ему сказали, что дома всё хорошо.
Сегодня, 25 марта, Игоря должны переправить в Москву, где его передадут сотрудникам милиции. После этого он несколько суток пробудет в отделении для установления личности. Домой отправят только в сопровождении.
«На данный момент чувствую себя хорошо. Очень хочу домой», — сказал Игорь.
Напомним, что благодаря сигналу в соцсетях и после публикации «Кур'ера» в тот же вечер участники «Слуцкого автоканала» съездили к родственникам молодого человека и сообщили им о судьбе сына.
*Имя случчанина изменено по причинам этического характера и из соображений его безопасности
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20-летний житель Слуцкого района попал в рабство в Дагестане. 22 марта ему удалось сбежать и благодаря волонтёрам выехать в безопасное место.
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