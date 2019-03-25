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Прилетел извне. Ученые предложили разгадку таинственного происхождения Юпитера

26.03.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Астрономы из шведского университета в Лунде предложили объяснение странного расположения самой большой планеты в Солнечной системе.



Согласно компьютерному моделированию, планета-газовый гигант образовалась примерно в четыре раза дальше, чем она расположена сейчас, и ее перемещение внутрь Солнечной системы заняло 700 тыс. лет, передает Science Alert.

Ученые из Лундского университета полагают, что ранее Юпитер был расположен на орбите Урана. Их данные основаны на исследовании троянских астероидов, которые находятся на современной орбите Юпитера

Астрономы заметили, что группа астероидов, которая движется перед Юпитером ровно в половину больше, чем та группа, которая находится позади планеты.

Благодаря компьютерной симуляции ученые определили, что такое странное расположение троянских астероидов может объяснять спиральное вращение Юпитера вовнутрь Солнечной системы. По их данным, Юпитер зародился на расстоянии около 18 астрономических единиц от Солнца, как небольшой ледяной астероид.

Позже, объект начал мигрировать ближе к Солнцу, и, чтобы преодолеть около 13 астрономический единиц (почти 20 млрд км) Юпитеру пришлось потратить 700 тыс. лет.


Во время его спирального движения, которое вызвано гравитационной силой газов в Солнечной системе, сперва небольшая планета притянула к себе группу троянский астероидов, большая часть из которых была как раз впереди Юпитера.

Это было задолго до того, как Юпитер стал газовым гигантом, так что, вероятно, ядро планеты состоит из такой же твердой породы, как и троянские астероиды.

Дальнейшие исследования троянских астероидов могут объяснить до сих пор неизвестное происхождение Юпитера и его внутреннюю структуру. NASA планирует отправить зонд Lucy для исследования группы астероидов в 2021-м.

 
 
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Астрономы из шведского университета в Лунде предложили объяснение странного расположения самой большой планеты в Солнечной системе.
 
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