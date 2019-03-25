Александр Федута: Открестились бы от Окрестина

пише т Белсат. Ну, примерно, как если бы решил собраться первый состав «Машины времени», а их подоспевшие и не в меру воспалившиеся внутренние органы, так сказать, «замели»,т Белсат.





Хотя – куда там «Машине»! Для суверенной Беларуси это не «Машина», а, почитай, «Битлы». Вот их и замели. Для выяснения личностей.





Невыясненные личности белорусской музыки спокойно погрузились в черный микроавтобус с тонированными стеклами, и, как указывает БелаПАН, данное средство передвижения отправилось по улице Революционной в сторону Площади Свободы.





Городская топонимика, таким образом, добавила сюрреализма в и без того дикую картину. Круче было бы, разве что, если бы в Центральный РОВД белорусской столицы прибыл лично министр Шуневич, чтобы познакомиться с невыясненными личностями, снять с них отпечатки пальцев и взять автографы о том, что претензий к милиции они не имеют и петлю на шею памятнику городовому и его собачке накидывать не будут.





Собственно говоря, это был уже второй день сюрреализма, приуроченный и к выставке работ Сальвадора Дали в Национальном Художественном Музее, и к Дню Воли. Потому что первый день заставил меня вспомнить о другом. О декабрьском «хапуне» 2010 года.





Нет, упаси боже, я не о количестве схваченных! Нынче времена несколько менее людоедские, и возвращаться в тот стылый декабрь сама власть не слишком хочет. Я о манерах.





Когда меня и моих коллег по штабу Некляева, включая нашего упреждающе избитого людьми в штатском кандидата, увезли в известном направлении, нашим близким не сказали, куда нас везут. И когда жены пошли узнавать, где именно сидят их благоверные, то услышали:





— Их там нет.





То есть, нас «не было» ни в КГБ, ни в МВД. Только поднятый ко вторнику международный скандал вынудил власти сказать, что похищение Некляева из государственной больницы, куда его доставила государственная служба скорой медицинской помощи, оказывается, было всего лишь задержанием.





24 марта 2019 года, вечером, точно так же «всего лишь задержали» Змицера Дашкевича.





Дашкевич – человек опытный, ему к задержаниям не привыкать. Но у него двое детей, а жена, Наста, готовится родить третьего. И ей не сказали, кто и куда увозит мужа. Она, конечно, умница, сама догадалась, но желательно было бы знать наверняка. Чтобы не волноваться.





Ребята, а что ваши жены сказали бы, будучи на сносях, если бы вас увезли неизвестные люди в штатском в неизвестном направлении? Что казала бы невестка министра Шуневича, если бы ей сказали, что ее свекра похитили? А у Насты Дашкевич были все основания думать именно так. До десяти часов вечера, пока ей таки не ответили, что ее благоверный и законный супруг сидит на Окрестина.





Вообще-то за эти часы с беременной женщиной многое могло случиться. Кто отвечал бы? Министр Шуневич и его подзащитные? Думаю, открестились бы.





Минск 25 марта 2019 г. Фото «Белсат»





Я не призываю белорусских законодателей проконтролировать на предмет законности действия белорусской милиции. Во-первых, таких полномочий у них нет; во-вторых, законы под эти случаи подогнаны. Но одну норму внести в закон было бы желательно. Это о немедленном официальном извещении семьи задержанного о задержании. Есть в ведомстве служебный телефон? Есть. Вот по нему дежурный в пределах пятнадцати минут и извещает госпожу, скажем, Дашкевич:





— Анастасия Владимировна, ваш муж у нас, в Центральном (например) РОВД г. Минска, под защитой закона. Не волнуйтесь, ради Бога. Он все еще жив и даже личность его при задержании не пострадала.





Это ведь просто, правда? И этого требует элементарная человечность.





Личности-депутаты, проявите себя. Принять соответствующую статью в любой закон можно в течение недели в трех чтениях. Поверьте, всем нам – и вам, и даже генералу Шуневичу – будет как-то спокойней.







