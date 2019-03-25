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Сергей Кайко: безотрадная борьба за то, чтобы быть выше Эстонии, — вот предел мечтаний сборной Беларуси при ее нынешнем мироощущении

26.03.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко в газетном материале поделился настроением после двух поражений сборной Беларуси по футболу на старте отбора на ЧЕ-2020.

Будущее сборной при таком положении дел рисуется мрачно. Так что вспоминается ильфо-петровское: завтра на конспиративной квартире нас ждет засада... Северная Ирландия взгромоздилась на вершину таблицы. 

Игорю Криушенко по поводу турнирной ситуации сказать особо нечего. Последнее место прямо сейчас и безотрадная борьба за то, чтобы быть выше Эстонии, — вот предел мечтаний сборной при ее нынешнем мироощущении. Лига наций, конечно, светит в окошко, но через год самая возрастная команда EURO-квалификации станет еще старше, а ее амбиции приобретут гротескный вид. И дело даже не в Грузии, куда ехать на стыковой матч. В Грузии — только половина дела. 

Дальше (в случае успеха) будет еще кто-то из пары Македония — Косово. Македонцы, кстати, на старте отборочного цикла уже успели набрать четыре очка. И эти заочные сравнения будут преследовать нас весь текущий год. 

Но куда важнее другое: сможет ли белорусская сборная найти себя за ближайшие восемь месяцев? В Лиге наций искала долго — мучаясь то с молдаванами, то дома с Люксембургом, минимальный перевес над которым пришлось сберегать финишной отбойной игрой. Лишь прижав себя к стенке, команда расправила “крылы” и показала, на что способна. 


От той бы стенки нам и плясать. Не боясь за результат и разминая мускулатуру в группе "С". Имея в виду окольный путь на EURO и понимая его как последний шанс стареющего поколения. Пока не получается. Результат не довлеет, право на ошибку имеется, но новую кампанию белорусы снова начали за упокой. С дрожащими поджилками и ногами, мешающими нормально перейти на чужую половину. С эшелонированной обороной против равных себе. И с тактикой, при которой форвард Лаптев еще долго не забьет первый гол в форме сборной. 

Если здесь ничего не изменится, ловить через год будет нечего. Нас ждет засада. Или кто-то думает, что в родном Тбилиси на заполненном 55-тысячнике грузины сыграют хуже, чем северные ирландцы в воскресенье в Белфасте?


 
 
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Главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко в газетном материале поделился настроением после двух поражений сборной Беларуси по футболу на старте отбора на ЧЕ-2020.
 
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