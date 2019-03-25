NASA отменило выход двух женщин в космос с МКС





Астронавт Кристина Кох





сообщается на сайте ведомства. NASA отменило выход в открытый космос двух женщин, назначенный на 29 марта, поскольку к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера. Об этомна сайте ведомства.





В агентстве отметили, что после первого выхода в космос 22 марта астронавт Энн Макклейн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера.





При этом к намеченному на 29 марта выходу можно успеть подготовить только одну такую часть нужного размера, которую наденет астронавт Кристина Кох.





Таким образом планы операции скорректированы, и, как ожидается, вместо Макклейн в космос отправится астронавт Ник Хейг, пишет .





Напомним, 29 марта должен был состояться первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов. В рамках Месячника истории женщин Макклейн и Кох должны были заменить солнечные батареи Международной космической станции.





При этом с Земли полетом назначили руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой должна была встать Джеки Кейги.





Ранее 22 марта Макклейн и Хейг успешно завершили выход в открытый космос с борта МКС для проведения работ по модернизации энергетического оборудования станции.



