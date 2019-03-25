ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA отменило выход двух женщин в космос с МКС

26.03.2019 08:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов сорвался из-за размера скафандров.


Астронавт Кристина Кох

NASA отменило выход в открытый космос двух женщин, назначенный на 29 марта, поскольку к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В агентстве отметили, что после первого выхода в космос 22 марта астронавт Энн Макклейн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера.

При этом к намеченному на 29 марта выходу можно успеть подготовить только одну такую часть нужного размера, которую наденет астронавт Кристина Кох.

Таким образом планы операции скорректированы, и, как ожидается, вместо Макклейн в космос отправится астронавт Ник Хейг, пишет .

Напомним, 29 марта должен был состояться первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов. В рамках Месячника истории женщин Макклейн и Кох должны были заменить солнечные батареи Международной космической станции.

При этом с Земли полетом назначили руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой должна была встать Джеки Кейги.

Ранее 22 марта Макклейн и Хейг успешно завершили выход в открытый космос с борта МКС для проведения работ по модернизации энергетического оборудования станции. 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов сорвался из-за размера скафандров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинцы дали белорусскому бизнесмену разрешение на покупку нефтепродуктопровода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика