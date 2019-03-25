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NASA отменило выход двух женщин в космос с МКС
Первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов сорвался из-за размера скафандров.
Астронавт Кристина Кох
NASA отменило выход в открытый космос двух женщин, назначенный на 29 марта, поскольку к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера. Об этом
В агентстве отметили, что после первого выхода в космос 22 марта астронавт Энн Макклейн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера.
При этом к намеченному на 29 марта выходу можно успеть подготовить только одну такую часть нужного размера, которую наденет астронавт Кристина Кох.
Таким образом планы операции скорректированы, и, как ожидается, вместо Макклейн в космос отправится астронавт Ник Хейг, пишет .
Напомним, 29 марта должен был состояться первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов. В рамках Месячника истории женщин Макклейн и Кох должны были заменить солнечные батареи Международной космической станции.
При этом с Земли полетом назначили руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой должна была встать Джеки Кейги.
Ранее 22 марта Макклейн и Хейг успешно завершили выход в открытый космос с борта МКС для проведения работ по модернизации энергетического оборудования станции.
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Первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов сорвался из-за размера скафандров.
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