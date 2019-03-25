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Украинцы дали белорусскому бизнесмену разрешение на покупку нефтепродуктопровода

26.03.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предприятию «Нефтебитумный завод» приобрести долю свыше 50% в уставном капитале украинского нефтепродуктопроводного предприятия «ПрикарпатЗападтранс».

Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.

В начале 2019 года «Нефтебитумный завод», принадлежащий крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», подал документы на приобретение свыше 50-процентной доли в компании «Прикарпатзападтранс». Это – бывшая собственность российской нефтетранспортной компании «Транснефть», по которой с советских времен поставлялось дизельное топливо из России и Беларуси для украинских потребителей, а также в страны СЭВ – Венгрию, Словакию.

В 2016 году «Транснефть» продала этот участок зарегистрированной в Швейцарии фирме International Trading Partners (ITP), владельцем которой называется гражданин Германии Анатолий Шеффер. Протяженность его сети составляет 1,1 тыс. километров, проектная мощность магистрали — 3,5 млн тонн ресурса в год. В 2018 году через него было прокачено 37% всего потребленного в Украине дизельного топлива.

Это – вторая попытка белорусского бизнесмена Николая Воробья приобрести актив в Украине.


Его «Нефтебитумный завод» в ноябре прошлого года оказался в числе пяти претендентов на приобретение контрольного пакета (78,28%) в украинской государственной энергогенерирующей компании  «Центрэнерго» (владелец Трипольской, Углегорской и Змиевской ТЭС).  Аукцион, который проводился Фондом государственного имущества Украины, был назначен на 13 декабря, а торги должны были стартовать с 220 млн долларов. Но в итоге сначала «Нефтебитумный завод» не был допущен к участию в аукционе по причине несоответствия подданной документации украинскому законодательству, а потом были отменены и сами торги.

Николай Воробей – бывший партнер Александра Шакутина. После раздела бизнеса, который произошел в 2016-2017 годах, кроме битумного завода в Червенском районе, Николай Воробей сохранил за собой крупнейшее частное охотничье хозяйство в Беларуси «Красный Бор» и «Абсолютбанк». Также вместе с Алексеем Олексиным и Александром Зайцевым он является совладельцем национального логистического оператора «Бремино групп».


 
 
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Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предприятию «Нефтебитумный завод» приобрести долю свыше 50% в уставном капитале украинского...
 
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