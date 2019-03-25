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Перелёт: самолет прилетел в Шотландию вместо Германии

26.03.2019 08:04 — Разное | Партизан  
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Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге, пишет Би-би-си.

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: «Добро пожаловать в Эдинбург!»

Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план.

Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways.

Как сообщает пресс-служба BA, ошибка исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф.

Как рассказала летевшая этим рейсом 24-летняя Софи Кук, когда пилот объявил, что самолет начинает посадку в Эдинбурге, все подумали, что это шутка. Она даже решила спросить бортпроводников, не шутят ли они.

Затем пилот попросил пассажиров поднять руки, если они хотят лететь в Дюссельдорф. Все подняли руки, рассказывает Софи.

«Пилот сказал, что не понимает, как это произошло. Он сказал, что такого никогда раньше не случалось и что экипаж пытается придумать, что же теперь делать», - говорит она.


 
 
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Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском...
 
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