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В США приняли законопроекты о противодействии России в Европе и Венесуэле

26.03.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Палата представителей приняла документы о борьбе с влиянием России в Венесуэле, с контактами Москвы и Каракаса по линии безопасности, а также о противодействии российским энергопоставкам в Европу


Капитолий в Вашингтоне (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Палата представителей конгресса США приняла пакет законопроектов, касающихся противодействия влиянию России в Венесуэле и поставкам газа для европейских стран. Для того, чтобы документы вступили в силу, они должны быть приняты в сенате и подписаны президентом США Дональдом Трампом.

Первый законопроект касается возросшего присутствия России в Западном полушарии, что вызывает озабоченность у США и их союзников в этом регионе. «Режим Николаса Мадуро обратился к России, одному из своих сильнейших политических союзников, за финансовой поддержкой во время экономического кризиса и противодействии международной поддержке [провозгласившего себя временным президентом страны] Хуана Гуаидо», — говорится в документе.

Не позднее чем через 120 дней после принятия законопроекта госсекретарь США обязан будет отчитаться перед конгрессом о российско-венесуэльских отношениях в области безопасности, а также о потенциальной угрозе такого сотрудничества для США и стран Западной Европы.

Также в течение месяца госсекретарь обязан будет предоставить стратегию по противодействию угрозам, связанным с сотрудничеством Москвы и Каракаса. Кроме того, в течение трех месяцев необходимо оценить потенциальную угрозу от покупки российскими компаниями энергетической инфраструктуры Citgo, «дочки» национальной венесуэльской нефтекомпании PDVSA. Лицам, которых госсекретарь сочтет действующими от лица России в поддержку сил безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США, а также отозвать их визы.
Палата представителей приняла пакет законопроектов против Путина и России

Второй законопроект касается снижения зависимости европейских стран от поставок российского газа. В документе предлагается оказывать им помощь в защите от стран, «использующих энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния, таких как Россия, которая использовала природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны». Энергетическая безопасность европейских стран зависит от развития доступных, прозрачных и конкурентноспособных рынков, а также от государственных и частных инвестиций США, указывается в законопроекте.


 
 
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Палата представителей приняла документы о борьбе с влиянием России в Венесуэле, с контактами Москвы и Каракаса по линии безопасности, а также о противодействии...
 
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