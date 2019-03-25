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«Реал» готовит крупнейшую трансферную сделку в истории

26.03.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.


По информации издания, в ближайшее время сливочные собираются начать переговоры по трансферу футболиста. Отмечается, что в подписании контракта заинтересован президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан.

Если Мбаппе согласится на переход в «Реал», его трансфер может стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит нападающему ПСЖ Неймару, который летом 2017 года перешел во французский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро, пишет oxu.az

20-летний Мбаппе в августе 2017 года стал выступать за ПСЖ на правах аренды до конца сезона, а летом 2018-го подписал контракт на постоянной основе. Форвард стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции. По итогам турнира он был признан лучшим молодым игроком. Заработанные на ЧМ 550 тысяч евро Мбаппе направил на благотворительность.


 
 
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Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
 
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