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Трагедия: в Минскметрострое на свой день рождения повесился рабочий

26.03.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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В строительно-монтажном управлении №1 Минскметростроя совершил самоубийство 24-летний рабочий. Он повесился в здании на улице Раковской, где находится организация. Об этом Еврорадио сообщили сотрудники Минскметростроя.


cheline.com.ua

"Повесился на свой день рождения, — рассказали Еврорадио рабочие "Минскметростроя". — Из-за девушки. Это шабашник, не минчанин. Симпатичный, высокий парень. Ушел с ночной смены, сходил в душ, помылся. Взял кабель и на четвертом этаже повесился".

В столицу иногородний парень приехал работать сварщиком.

В Следственном комитете Еврорадио сообщили, что случай имел место, по его факту проводится проверка. Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала, что в происшествии не имеется признаков криминального характера. Оно не связано ни с работой, ни с семьей парня. А подробности не озвучиваются по этическим причинам.


 
 
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В строительно-монтажном управлении №1 Минскметростроя совершил самоубийство 24-летний рабочий. Он повесился в здании на улице Раковской, где находится...
 
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