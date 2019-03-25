В Беларуси МФК проведет опрос представителей малого и среднего бизнеса





С марта по май 2019 года в рамках программы консультативной помощи в Беларуси Международная финансовая корпорация (IFC) при поддержке Министерства экономики проводит опрос представителей малого и среднего бизнеса.

На сайте Минэкономики сообщается, что основная цель опроса – изучить особенности ведения бизнеса в Беларуси в части доступа к финансированию, прохождения административных процедур и вопросы конкуренции для дальнейшего формирования и реализации мероприятий по улучшению делового климата и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Для сбора данных привлечен Центр социологических и политических исследований БГУ (ЦСПИ БГУ). Опрос будет проводиться на условиях анонимности во всех областях страны и городе Минске в период с марта по май 2019 года и станет составной частью исследования IFC «Деловая среда в Беларуси 2019».

Общий размер выборки составит 700 субъектов хозяйствования из различных отраслей, составленной на основе текущей структуры экономики, что делает выборку репрезентативной. На основании полученных данных будет подготовлен аналитический отчет с выкладками по текущему состоянию сектора.

Полученные результаты будут использованы Министерством экономики Республики Беларусь при разработке государственной политики по поддержке и развитию сектора малого и среднего предпринимательства, а также Международной финансовой корпорацией (IFC) в рамках реализации совместного с Министерством экономики плана мероприятий по улучшению деловой среды в Беларуси на 2019–2021 годы.