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В Березовском районе возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки

26.03.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты  
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В Березовском районе возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки
Фото из открытых источников

Правоохранителям сообщили, что житель райцентра изготавливает самогон.

Прокуратура разрешила осмотреть дом 50-летнего жителя Берёзы. Внутри сотрудники милиции нашли два бидона на 60 литров с самогонной брагой, а также самодельный самогонный аппарат. 

48-летняя сожительница правонарушителя предложила правоохранителям взятку, чтобы те не составляли протокол об административном правонарушении, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. 

Сотрудники милиции предупредили женщину о том, что ее действия будут преследоваться по закону. Но женщина продолжила предлагать деньги. После этого участковый вызвал на место правонарушения следственно-оперативную группу. 

Возбуждено уголовное дело. 

В Березовском районе возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки
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