В Березовском районе возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки

Правоохранителям сообщили, что житель райцентра изготавливает самогон.

Прокуратура разрешила осмотреть дом 50-летнего жителя Берёзы. Внутри сотрудники милиции нашли два бидона на 60 литров с самогонной брагой, а также самодельный самогонный аппарат.

48-летняя сожительница правонарушителя предложила правоохранителям взятку, чтобы те не составляли протокол об административном правонарушении, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Сотрудники милиции предупредили женщину о том, что ее действия будут преследоваться по закону. Но женщина продолжила предлагать деньги. После этого участковый вызвал на место правонарушения следственно-оперативную группу.