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Белорусы во всем мире пробежали больше 1000 км в честь Дня Воли

26.03.2019 09:40 — Разное | Tut.by  
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В «Свободном забеге» — акции в честь празднования 101-й годовщины БНР — приняли участие больше 115 белорусов по всему миру. Все вместе они преодолели более 1000 км.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by volhart (@volharte) on Mar 24, 2019 at 8:39pm PDT

Суть «Свободного забега» — пробежать любую дистанцию в честь празднования 101-й годовщины БНР и поделиться в соцсетях фото.

Кроме Беларуси, Украины и России, белорусы бежали в Польше, Израиле, Бразилии, США, Франции, Англии, Германии, Норвегии, Шри-Ланке, Нидерландах, Швейцарии и Таиланде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Valery Kavaleuski (@valerykavaleuski) on Mar 24, 2019 at 4:22pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Утлик Дарья (@utlik_darya) on Mar 24, 2019 at 12:28pm PDT

— Яўген Нагорны з Рэчыцы і Дзяніс Жук з Менску паасобку зладзілі чэленджы 101 км да БНР101 — за 15 дзен і за тыдзень адпаведна. Іван Юркавец з Бабруйска ня проста прабег звыш за 30 км, але і зрабіў гэта па маршруце ў форме літар «БНР». Самыя масавыя забегі, як і летась, у ЗША: у Чыкага беглі 10 чалавек разам, — рассказала одна из организаторов «Вольного забега» Ольга Ермолаева Франко.


Фото: предоставлено организаторами «Вольного забега»

Первый «Свободный забег» провели в 2018 году. Он объединил 104 участника из 16 стран. Все вместе они преодолели 669 км.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kseniya Brekhava (@breht1breht) on Mar 24, 2019 at 11:38am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Damir (@damirodi) on Mar 24, 2019 at 9:53am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vadim (@slavich.87) on Mar 24, 2019 at 2:49am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yury (@yurist777) on Mar 24, 2019 at 7:29am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tańka (@ruzhzho) on Mar 24, 2019 at 5:42pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vladimir Yashchenko (@vladimiryashchenko) on Mar 23, 2019 at 1:35am PDT

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«Вольный забег» - это акция, которая объединила белорусов по всему миру в честь празднования 101-й годовщины БНР.
 
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