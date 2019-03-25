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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

26.03.2019 09:33 — Разное | Tut.by  
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор объявил в своем твиттере о завершении карьеры в MMA (смешанных боевых искусствах).


Reuters

— Привет, ребята, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как «Смешанные боевые искусства». Желаю всем моим старым коллегам успехов на соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам по ремеслу, уже находящимся на пенсии. Передайте мне «Пина коладу», парни! — написал 30-летний Макгрегор.

В своем последнем поединке Конор Макгрегор 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе проиграл дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Этот поединок завершился скандалом. Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая потасовка была остановлена службами безопасности.

Градус того боя был высок еще задолго до его проведения. После обоюдных выпадов в СМИ и соцсетях Нурмагомедов со своей командой в 15 человек пришел разбираться к другу Макгрегора, бойцу Артему Лобову, что вызвало гнев ирландца, напавшего 6 апреля 2018-го на автобус, в котором ехал Хабиб. На пресс-конференциях бойцы посылали друг другу оскорбления, причем наиболее активным был темпераментный ирландец, пытавшийся также ударить Хабиба на взвешивании.

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора и Нурмагомедова. Сейчас оба бойца отстранены от поединков.

Хабиба оштрафовали на полмиллиона долларов и дисквалифицировали на девять месяцев

А пару недель назад Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич по обвинению в разбое.

 
 
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор объявил в своем твиттере о завершении карьеры в MMA.
 
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