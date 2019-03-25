|
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор объявил в своем
— Привет, ребята, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как «Смешанные боевые искусства». Желаю всем моим старым коллегам успехов на соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам по ремеслу, уже находящимся на пенсии. Передайте мне «Пина коладу», парни! — написал 30-летний Макгрегор.
В своем последнем поединке Конор Макгрегор 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе проиграл дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Этот поединок завершился скандалом. Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая потасовка была остановлена службами безопасности.
Градус того боя был высок еще задолго до его проведения. После обоюдных выпадов в СМИ и соцсетях Нурмагомедов со своей командой в 15 человек пришел разбираться к другу Макгрегора, бойцу Артему Лобову, что вызвало гнев ирландца,
Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора и Нурмагомедова. Сейчас оба бойца отстранены от поединков.
А пару недель назад
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор объявил в своем твиттере о завершении карьеры в MMA.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)