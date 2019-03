Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор объявил в своем твиттере о завершении карьеры в MMA (смешанных боевых искусствах).

— Привет, ребята, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как «Смешанные боевые искусства». Желаю всем моим старым коллегам успехов на соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам по ремеслу, уже находящимся на пенсии. Передайте мне «Пина коладу», парни! — написал 30-летний Макгрегор.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as «Mixed Martial Art» today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!