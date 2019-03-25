Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор объявил в своем твиттере о завершении карьеры в MMA (смешанных боевых искусствах).



Reuters

— Привет, ребята, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как «Смешанные боевые искусства». Желаю всем моим старым коллегам успехов на соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам по ремеслу, уже находящимся на пенсии. Передайте мне «Пина коладу», парни! — написал 30-летний Макгрегор.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as «Mixed Martial Art» today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

В своем последнем поединке Конор Макгрегор 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе проиграл дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Этот поединок завершился скандалом. Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая потасовка была остановлена службами безопасности.

Градус того боя был высок еще задолго до его проведения. После обоюдных выпадов в СМИ и соцсетях Нурмагомедов со своей командой в 15 человек пришел разбираться к другу Макгрегора, бойцу Артему Лобову, что вызвало гнев ирландца, напавшего 6 апреля 2018-го на автобус, в котором ехал Хабиб. На пресс-конференциях бойцы посылали друг другу оскорбления, причем наиболее активным был темпераментный ирландец, пытавшийся также ударить Хабиба на взвешивании.

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора и Нурмагомедова. Сейчас оба бойца отстранены от поединков.

Хабиба оштрафовали на полмиллиона долларов и дисквалифицировали на девять месяцев

А пару недель назад Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич по обвинению в разбое.