Электрическое будущее BMW: баварцы испытывают в Швеции три будущие модели на электротяге

Баварский автогигант поделился официальными фотографиями закамуфлированных прототипов сразу трех своих будущих электромобилей — кроссоверов iX3 и iNext, а также седана i4. Заодно BMW раскрыла и некоторые подробности о машинах.





Снимки прототипов будущих электромобилей BMW были сделаны во время цикла зимних испытаний в шведском Арьеплуге, где разработчики не только тестируют модели в суровых условиях, но и занимаются настройкой шасси. Первым из электрического трио в продажу уже в следующем году поступит «паркетник» iX3 , который в концептуальном виде был показан весной прошлого года. В компании подтвердили, что запас хода у iX3 составит около 400 км по циклу WLTP, а тяговую батарею можно будет подзаряжать от зарядной станции мощностью 150 кВт. Выпуском iX3 для всех рынков займется СП BMW Brilliance в китайском Шэньяне.





В 2021 году на рынке появится флагманский электрический SUV iNext, построенный на новой модульной электрической платформе концерна — обещанный пробег на одной зарядке составит «более 600 км». Для iNext обещан автопилот с третьим уровнем автономности, выпускаться электро-SUV будет на площадке в Дингольфинге (Германия).





Также в 2021 году BMW выпустит в свободную продажу и седан i4, который на фирме называют «четырехдверным купе». Это будет серийная машина по мотивам шоу-кара i Vision Dynamics, заявленный запас хода у которой также равен примерно 600 км. Ее производство будет освоено на головном предприятии BMW в Мюнхене, также в компании обнародовали динамические характеристики электрокара — до 100 км/ч i4 будет разгоняться за 4 секунды, максимальная скорость составит «более 200 км/ч».