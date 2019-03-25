ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электрическое будущее BMW: баварцы испытывают в Швеции три будущие модели на электротяге

26.03.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Баварский автогигант поделился официальными фотографиями закамуфлированных прототипов сразу трех своих будущих электромобилей — кроссоверов iX3 и iNext, а также седана i4. Заодно BMW раскрыла и некоторые подробности о машинах.


Снимки прототипов будущих электромобилей BMW были сделаны во время цикла зимних испытаний в шведском Арьеплуге, где разработчики не только тестируют модели в суровых условиях, но и занимаются настройкой шасси. Первым из электрического трио в продажу уже в следующем году поступит «паркетник» iX3, который в концептуальном виде был показан весной прошлого года. В компании подтвердили, что запас хода у iX3 составит около 400 км по циклу WLTP, а тяговую батарею можно будет подзаряжать от зарядной станции мощностью 150 кВт. Выпуском iX3 для всех рынков займется СП BMW Brilliance в китайском Шэньяне.


В 2021 году на рынке появится флагманский электрический SUV iNext, построенный на новой модульной электрической платформе концерна — обещанный пробег на одной зарядке составит «более 600 км». Для iNext обещан автопилот с третьим уровнем автономности, выпускаться электро-SUV будет на площадке в Дингольфинге (Германия).


Также в 2021 году BMW выпустит в свободную продажу и седан i4, который на фирме называют «четырехдверным купе». Это будет серийная машина по мотивам шоу-кара i Vision Dynamics, заявленный запас хода у которой также равен примерно 600 км. Ее производство будет освоено на головном предприятии BMW в Мюнхене, также в компании обнародовали динамические характеристики электрокара — до 100 км/ч i4 будет разгоняться за 4 секунды, максимальная скорость составит «более 200 км/ч».

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баварский автогигант поделился официальными фотографиями закамуфлированных прототипов сразу трех своих будущих электромобилей - кроссоверов iX3 и iNext, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгения Медведева рассказала, что будет делать после ЧМ в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика