Лунный календарь садовода и огородника с 27 марта по 9 апреля

С 27 марта (17.07) по 30 марта (04.46)
Луна в Козероге
Посев на рассаду цветочных и овощных культур (томаты, лук-порей, ранняя белокочанная и цветная капуста), а в плёночной теплице – холодостойких зеленных и редиса. Омолаживающая обрезка садовых деревьев и кустарников.
С 30 марта (04.46) по 1 апреля (17.48)
Луна в Водолее
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Возможны посев и посадка растений, но всхожесть и приживаемость их будут плохими, зато выжившие дадут в дальнейшем хороший результат.
С 1 апреля (17.48) по 4 апреля (05.56)
Луна в Рыбах
Посев на рассаду цветочных и овощных культур (томаты, лук-порей, ранняя белокочанная и цветная капуста), а также в плёночной теплице – холодостойких зеленных и редиса. Обрезка садовых деревьев и кустарников.
С 4 апреля (05.56) по 6 апреля (16.06)
Луна в Овне
5 Новолуние в 11.50
6 Луна растущая
Дни новолуния – лучше оставить растения в покое.
С 6 апреля (16.06) по 9 апреля (00.15)
Луна в Тельце
Посев на рассаду цветочных и овощных культур (томаты для открытого грунта, лук-порей, капуста всех видов), а также в плёночной теплице – холодостойких зеленных и редиса. Обрезка садовых деревьев и кустарников.