Лунный календарь садовода и огородника с 27 марта по 9 апреля

С 27 марта (17.07) по 30 марта (04.46)

Луна в Козероге

Посев на рассаду цветочных и овощных культур (томаты, лук-порей, ранняя белокочанная и цветная капуста), а в плёночной теплице – холодостойких зеленных и редиса. Омолаживающая обрезка садовых деревьев и кустарников.

С 30 марта (04.46) по 1 апреля (17.48)

Луна в Водолее

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Возможны посев и посадка растений, но всхожесть и приживаемость их будут плохими, зато выжившие дадут в дальнейшем хороший результат.

С 1 апреля (17.48) по 4 апреля (05.56)

Луна в Рыбах

Посев на рассаду цветочных и овощных культур (томаты, лук-порей, ранняя белокочанная и цветная капуста), а также в плёночной теплице – холодостойких зеленных и редиса. Обрезка садовых деревьев и кустарников.

С 4 апреля (05.56) по 6 апреля (16.06)

Луна в Овне

5 Новолуние в 11.50

6 Луна растущая

Дни новолуния – лучше оставить растения в покое.

С 6 апреля (16.06) по 9 апреля (00.15)

Луна в Тельце

Посев на рассаду цветочных и овощных культур (томаты для открытого грунта, лук-порей, капуста всех видов), а также в плёночной теплице – холодостойких зеленных и редиса. Обрезка садовых деревьев и кустарников.