США перебросили суперэсминец на Аляску

Суперэсминец DDG-1000 Zumwalt ВМС США отправился в первое самостоятельное плавание. В воскресенье 24 марта корабль был замечен в порту города Кетчикан, что на Аляске. На борту самого современного корабля побывал корреспондент агентства Defense News Крис Кавас.

#Destroyer #ZUMWALT #DDG1000 open for visitors Sunday 24 March at #Ketchikan , Alaska. In early 2016 the entire interior of this ship was classified; when I was underway in Feb 2016 a party of 5 accompanied me at all times — and no pics then of the innovative bridge layout. pic.twitter.com/fsa3wblKRA