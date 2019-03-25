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США перебросили суперэсминец на Аляску
Суперэсминец DDG-1000 Zumwalt ВМС США отправился в первое самостоятельное плавание. В воскресенье 24 марта корабль был замечен в порту города Кетчикан, что на Аляске. На борту самого современного корабля
Во время стоянки военные организовали для прессы экскурсию по кораблю, в частности, показали командную рубку эсминца. Крис Кавас отмечает, что в 2016 году фотографировать внутри эминца запрещали, а за всеми действиями журналистов следили военные.
Военные корабли США давно не заходили в этот порт. Последний визит совершил в 2005 году амфибийный транспортный док класса Остин USS Ogden.
Газета
Zumwalt — самый большой (водоизмещение около 15 тыс. тонн) и самый незаметный эсминец в мире. Несмотря на длину почти в 200 м, он в 50 раз менее заметен, чем обычные корабли. Невидимость достигается благодаря специальной форме корпуса, материалам, применяемым при постройке корабля, и нанесению радиопоглощающего покрытия.
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Ранее на Аляске находилась военная база, с помощью которой США следили за советской морской флотилией.
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