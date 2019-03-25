Осиповичский межрайотдел ГКСЭ информирует. Рекомендации учителям и родителям

В современной жизни крепнет понимание, что за слова надо отвечать не в меньшей мере, чем за дела. Бывает, что в высказываниях, текстах содержаться объективные признаки преступления, совершенного посредством речи. Зачастую участниками таких преступлений становятся дети и подростки, по собственной инициативе либо под влиянием взрослых.

Основной задачей является предупреждение такого рода преступлений, в которые могут быть вовлечены дети и подростки, как в качестве исполнителя, так в качестве жертвы.

Необходимо объяснить школьникам, что разного рода надписи оскорбительного характера по отношению к другим людям, изображение и демонстрация запрещенных знаков и символов (например, нацистской символики) на зданиях, заборах, в общественных местах, распространение информации порнографического толка, текстов, пропагандирующих насилие и жестокое отношение к людям других национальностей, рас, религиозных воззрений, людям с психическими и физическими особенностями развития, информацию об изготовлении либо распространении наркотических и психотропных веществ, алкоголя, взрывчатых веществ и т.п., а также какой-либо ложной информации о других людях преследуется по закону.

При проведении классных мероприятий по вопросам профилактики экстремизма следует делать акцент на многочисленность общества, дружбу народов, толерантное отношение к культуре, вероисповеданию других народов.

Возрастает важность работы со школьниками, так как они входят в группу риска, в первую очередь, являясь активными пользователями социальных сетей. Наряду с профилактическими мероприятиями по формированию навыков корректного и безопасного поведения школьников, целесообразно также проводить в школе занятия, направленные на развитие умения пользования компьютером, поиск нужной информации в интернете, воспитание моральных принципов, в том числе, уважения к себе и другим.

Профилактические беседы на такие темы необходимо проводить не только с детьми, но и с их родителями, чтобы объяснить правила безопасного поведения в интернете и в реальной жизни, а также предупредить об ответственности, которую они несут в случае нарушения законодательства.

Татьяна Лис, официальный представитель

управления Государственного комитета

судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области