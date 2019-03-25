Что думают о фестивале гигантских китайских фонарей селебрити и лидеры мнений? Сейчас узнаем

На этой неделе заканчивает работу тот самый «Фестиваль гигантских китайских фонарей» , который заставлял минчан стоять в многометровых очередях и стоил организаторам примерно 500 тысяч долларов . До световых фигур в Ботаническом саду дошли не только обычные минчали, но и селебрити и лидеры мнений. Смотрите, кто.

Группа ЛСП

Незадолго до своего первого стадионного концерта в «Минск-Арене» лидер группы ЛСП Олег Савченко, музыкант Петр Клюев и менеджер проекта Дмитрий Магадов заглянули на выставку в Ботанический сад и отметились на фотостенде.





Дарья Домрачева

Добралась до фестиваля и главная биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева. «Эту красивейшую выставку световых фигур я очень рекомендую посетить в Минске, в ботаническом саду. С детьми и не только… Понравится всем», — лаконично написала «наша Даша» в своем Instagram.

Змицер Вайцюшкевич

Белорусский музыкант заглянул на выставку с детьми, поставил ей лайк и написал на своей странице в Facebook: «Учора былі на кітайскіх ліхтарах у батанічным.Раю ісці з дзеткамі, адзявайцеся цепла!»

Максим Югов

Ведущий Михаил Югов окрестил выставку не иначе как «чудо в Минске» и сообщил на своей странице Вконтакте: «Круто, я это видел) фестиваль гигантских китайских галлюциногенных (зачеркнуто) грибов (зачеркнуто) фонарей!!»

Денис Блищ

Не обошел стороной фестиваль и блогер Денис Блищ. Он был весьма лаконичен в своих эмоциях и резюмировал «Короче, тут круто».