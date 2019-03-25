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День леса на Дзержинщине

26.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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21 марта отмечается Международный день лесов. Учащиеся, педагоги учреждений образования Дзержинского района ежегодно присоединяются к такому важному событию.

С целью воспитания бережного и рационального отношения к лесам в учреждениях образования района были проведены классные часы «Сохраним зеленое богатство планеты», конкурсы рисунков «Лес – наше богатство», познавательные игры «Волшебный ключ старого леса», создание проектов на уроках английского языка «Жители леса», а также акции, трудовые десанты.

Наиболее значимыми были мероприятия в следующих государственных учреждениях образования.

Учащиеся, педагоги Станьковской средней школы им.М.Казея, Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли сад средней школы высадили 4 000 саженцев елки в Станьковском лесничестве, Негорельской средней школы №1- саженцев сосны, лиственницы на площади 0,7 га в Негорельском лесхозе, Боровского учебно-педагогического комплекса ясли сад средней школы изготовили 17 скворечников и передали Дзержинскому лесничеству, «Друзья природы» эколого-биологического центра Дзержинского района убрали от мусора 0.5 га прибрежно-парковой зоны и 1 га парка «Больница», Новоселковского учебно-педагогического комплекса детский сад средняя школа высадили 17 саженцев вишни в дендрологический отдел на территории своего учреждения, средней школы №2 г.Дзержинска высадили 18 многолетних кустарников в коллекционный отдел учебно-опытного участка.

Всего в Международном дне лесов приняло участие более 7 000 человек.





 
 
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21 марта отмечается Международный день лесов. Учащиеся, педагоги учреждений образования Дзержинского района ежегодно присоединяются к такому...
 
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