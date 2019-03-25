Шахматные войны. Как у СССР в 1972 году отняли мировую корону

Ветеран Службы внешней разведки Георгий Санников в интервью РИА Новости рассказал, что в 1972 году американские спецслужбы оказывали помощь гроссмейстеру Бобби Фишеру в матче за звание чемпиона мира по шахматам против советского гроссмейстера Бориса Спасского.

«Дыма без огня не оказалось. Рядом с Рейкьявиком размещалась американская авиабаза»

«В Москву из нашего посольства в Рейкьявике поступала информация, что американцы организовали в отношении Спасского очень сильный психологический прессинг, — рассказал Санников РИА Новости. — Центральный комитет КПСС поручил КГБ направить в Исландию кого-то, кто мог бы, с одной стороны, помочь успокоить Бориса, а с другой стороны — выявить возможное воздействие американцев на него».





Борис Спасский, 1972 г. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

«Дыма без огня не оказалось, — утверждает разведчик. — Команда Спасского почему-то отказалась от проживания в защищенном от прослушивания коттедже посла, который тот был готов предоставить в ее распоряжение, и располагалась в правительственной вилле на океанском побережье. Там, на вилле, наш гроссмейстер со своими тренерами разбирал разные варианты игры. Но уже после первых же партий Борис начал понимать, что американцам каким-то образом стали известны все домашние заготовки нашей команды. Но как это могло случиться? Рядом с Рейкьявиком размещалась американская авиабаза. С помощью новейшей техники, которой была оснащена эта база, можно было совершенно спокойно прослушивать виллу, где находилась наша команда... Мы сообщили Спасскому о своих предположениях. Тот поначалу нам не поверил, будучи убежденным в порядочности Фишера. И лишь после бесед с послом Спасский согласился переехать в помещение, защищенное от прослушивания.

И, представьте, ситуация в матче тут же поменялась! Фишер начал заметно нервничать, он уже не был таким самоуверенным. Стало ясно, что нашу команду действительно прослушивали».

Шахматная корона как советское достояние

Матч 1972 года между Бобби Фишером и Борисом Спасским вошел в историю как один из самых скандальных. Для Советского Союза он стал еще и серьезным ударом по престижу — впервые за четверть века советские шахматисты потеряли звание чемпиона мира, причем отдали его американцу.

В 1946 году скончался действующий чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Имя нового «шахматного короля» решили определить в матч-турнире лучших гроссмейстеров планеты. Победителем матч-турнира стал советский шахматист Михаил Ботвинник. С этого момента титул чемпиона мира СССР не покидал — после Ботвинника титулом владели Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян. В 1969 году новым чемпионом мира стал Борис Спасский.

Но на горизонте замаячила серьезная угроза — талантливейший американец Бобби Фишер.

Роберт — разрушитель

В 1970 году Фишер уверенно, с большим отрывом выиграл межзональный турнир, в котором разыгрывались путевки в матчи претендентов.

В ¼ финала американец выиграл у советского гроссмейстера Марка Тайманова со счетом 6:0. Чтобы понять, что означает такой счет в шахматном матче, представьте себе, что финальный матч чемпионата мира по футболу заканчивается со счетом 10:0. В полуфинале под руку Фишеру попался талантливый датчанин Бент Ларсен. История повторилась — снова 6:0. К слову, у датчанина после этого унижения карьера резко пошла вниз. В финале претендентского цикла американец встречался с экс-чемпионом мира Тиграном Петросяном. Советский шахматист, которого за мастерство защиты прозвали «Железным Тиграном», тоже не выстоял против американца, проиграв со счетом 2,5:6,5.

Было ясно, что сражение Спасского с Фишером будет серьезным испытанием. На Западе поединок окрестили «матчем столетия», активно педалируя тему противостояния двух систем.

Ко всему этому нужно придавить, мягко говоря, эксцентричность самого Фишера, который доводил до нервного тика устроителей шахматных турниров. Например, в 1967 году во время межзонального турнира он объявил организаторам, что по религиозным соображениям не может играть в пятницу вообще, а в субботу — ранее семи часов вечера. Ему готовы были пойти навстречу, но Фишер требовал, чтобы и остальные участники играли по его графику. Убедить американца, что это невозможно, не получалось. В итоге Фишер пропустил три партии и был дисквалифицирован.

Цирк в Рейкьявике

Скандалить перед матчем со Спасским Фишер начал еще на стадии выбора места проведения. Американец хотел играть в Югославии, в то время как советский чемпион выбрал Исландию. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) решила, что первая часть матча пройдет в Югославии, а вторая — в Исландии. Вслед за этим от Фишера пришел целый пакет личных требований, выставленный в ультимативной форме — либо условия принимаются, либо он не играет. Югославы после этого отозвали свою заявку, и матч целиком был перенесен в Исландию.

Почти месяц, в нарушение всех норм и правил, Фишера уговаривали играть. В итоге он согласился, но потребовал удвоения призового фонда. Это требование было удовлетворенно благодаря помощи лондонского финансиста Джима Слейтера.

Казалось, что обо всем договорились. Открытие матча должно было состояться 1 июля 1972 года в Рейкьявике. Но в этот день Фишер в зале не появился. Вместо него пришел факс с новыми требованиями. Теперь американец хотел, чтобы из зала были убраны все телекамеры, а 30 процентов от билетной выручки передали ему. Это было неслыханно. У руководства ФИДЕ были все основания послать Фишера подальше, лишив его права на матч.

Надо понимать, что все это время Спасский, готовившийся к поединку, должен был находиться в состоянии неопределенности. Сказать, что это выбивало из колеи — значит не сказать ничего.

В итоге Фишер все-таки приехал в Рейкьявик, и первая партия матча состоялась 11 июля. К удивлению и разочарованию болельщиков американца, партию выиграл Спасский.

На вторую партию 13 июля Фишер не пришел. Он снова требовал убрать телекамеры, объясняя, что не может играть в такой обстановке. За неявку ему было засчитано поражение, и Спасский повел со счетом 2:0.

«Весь этот прессинг был продуманным»

В этот момент советское спортивное руководство убеждало Спасского — нужно уезжать из Рейкьявика.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Борис Спасский вспоминал: «Председатель Спорткомитета Сергей Павлов полчаса разговаривал со мной по телефону. Расписал, что делать: „Пишешь протест на это, на то, улетаешь...“. Но я уперся — буду играть! Дурак, конечно. Все-таки матч выходил за пределы индивидуальных интересов... Относился я к Бобби хорошо... Напротив меня сидел сбрендивший ребенок. Какая уж тут ненависть? Но во мне должен был проснуться спортсмен, для которого победа важнее всего. Я фокусов не придумывал. В отличие от Фишера — который сыпал заявлениями по любому поводу. То предъявлял претензии исландцам как организаторам, то президенту ФИДЕ Максу Эйве, то советской стороне. Птички перестали петь в рейкьявикском заливе — кто виноват? Спасский! Потом для меня открылось — весь этот прессинг был продуманным».

Экс-чемпион мира считает, что роковую ошибку допустил, когда поверил, что Фишер действительно пытается сорвать матч. На самом деле все происходящее было продуманной тактикой, за которой стоял руководитель его штаба Билл Ломбарди.

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Американский шпион в советском штабе

Суть заключалась в том, что советского чемпиона любыми способами необходимо было выводить из равновесия. Дошло до того, что перед третьей партией, на которую Спасский вышел практически на условиях Фишера, американец наорал на судью, предложив ему «заткнуться».

Борис Спасский тоже считает, что американцы шпионили за его командой. Правда, он полагал, что дело было не в прослушивании, а в том, что в его собственной команде оказался шпион. Таковым Спасский назвал эстонского шахматиста Иво Нея. «Он оказался американским шпионом. Сговорился с Робертом Бирном, который вел шахматный отдел в „Нью-Йорк Таймс“, что станет соавтором книги о матче. Ней был в курсе всех наших замыслов — а американцы ждали от него информацию», — рассказывал Спасский в интервью «Спорт-Экспрессу».

Матч на первенство мира — это не просто встреча за доской двух шахматистов. С обеих сторон ведут активную работу команды помощников, задача которых предугадать заранее планы соперника и подготовить собственные тактические новинки. Если наработки штаба соперника становятся известны, это дает колоссальное преимущество. «Мания преследования» из-за этого в среде профессиональных шахматистов является весьма распространенным заболеванием.

Тайные лучи

Как бы то ни было, Спасский решил продолжить матч, хотя имел все основания этого не делать. Выбивший оппонента из колеи Фишер стал одерживать одну победу за другой. Спасский считал, что, помимо шпионажа, против него применяли и еще кое-что.

«В то время и в США, и в СССР занимались исследованиями ультракоротких волн определённой частоты. Потом я получил письмо из советского научно-исследовательского центра, где один из работников предлагал свои услуги. Я поблагодарил, но отказался, поскольку не придал тогда этому значения. Однако непосредственно в ходе матча с Фишером были такие моменты, когда я не мог сосредоточиться, мне что-то необъяснимое мешало. Рационально сформулировать причины потери концентрации я не мог ни тогда, ни сейчас», — рассказывал гроссмейстер в интервью порталу «Большая Москва».

Сотрудники советских спецслужб искали источники излучения, но доказательств так и не нашли. Бобби Фишер обыграл Бориса Спасского со счетом 12:5:8,5 и стал новым чемпионом мира.

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Карпову Фишер сдался без боя

Для СССР этот проигрыш стал тяжелым ударом. Впрочем, советские шахматы от него быстро оправились.

В 1975 году новым соперником Фишера в матче за мировую корону должен был стать молодой талант Анатолий Карпов. Фишер, который после победы над Спасским не провел ни одной официальной партии, снова разразился потоком требований к ФИДЕ, угрожая отказаться от матча.

ФИДЕ снова проявила лояльность к Фишеру, удовлетворив 63 из 64 выдвинутых им требований, но одного пункта американцу хватило, чтобы заявить, что играть он не будет. На сей раз он вывел из себя всех, и 3 апреля 1975 года Фишера лишили звания чемпиона мира, объявим новым лучшим шахматистом планеты Карпова.

Честь шахматной короны, о которой пел Владимир Высоцкий, была восстановлена. А Бобби Фишер из своей добровольной самоизоляции вышел только в начале 1990-х, чтобы сыграть еще один матч с Борисом Спасским, который уже не носил официального характера. К тому времени американец вдрызг разругался с правительством США, так что ни о какой помощи ему речи быть не могло. Фишер снова победил, но уровень, который показали оба шахматиста, был далек от того, что они демонстрировали в 1972 году.