Новые нейроны формируются даже у 90-летних

В результате тщательного исследования испанские нейробиологи собрали доказательства того, что нервные клетки в организме человека образуются как минимум до 87 лет. Однако во время болезни Альцгеймера этот процесс сильно замедляется. Ученые предполагают, что их открытие может помочь предотвращать это заболевание на ранних стадиях, пишет издание « Чердак ».



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До недавнего времени ученые считали, что весь необходимый набор нервных клеток формируется у человека еще до рождения и потом новые нейроны уже не формируются. Относительно недавно эту точку зрения опровергли , однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет .

Формирование новых нейронов называют нейрогенезом. Этот процесс происходит в основном в гиппокампе — отделе мозга, который участвует в формировании эмоций, удержании внимания и консолидации памяти. Гиппокамп привлекает внимание ученых не только с точки зрения фундаментальной науки: именно эта часть мозга сильнее всего разрушается при болезни Альцгеймера.

Испанские нейробиологи считают, что предыдущие исследования, в которых нейрогенез у взрослых людей не подтвердился, проводили с ошибками в методологии. Поэтому они решили исследовать процессы нейрогенеза самостоятельно . В первой части исследования ученые проанализировали образцы мозга 13 психически здоровых людей, умерших в возрасте от 43 до 87 лет. В гиппокампе исследователи нашли большое количество белка даблкортина. Его производят нейрональные клетки-предшественники, поэтому ученые считают даблкортин свидетельством нейрогенеза. При этом в других областях, не связанных с нейрогенезом (таких, например, как энторинальная кора) даблкортина не было.

Во второй части исследования ученые проанализировали образцы еще более подробно. Они основывались на знаниях о том, что нейрогенез у крыс и кошек проходит в несколько стадий, во время которых зародышевые нервные клетки — нейробласты — несколько раз дифференцируются, прежде чем созреть. При этом в каждой фазе они выделяют разные типы белков: на более ранней стадии — кальретинин, на более поздней — кальбиндин, да и внешний вид клеток меняется. Исследователи решили проверить, наблюдается ли нечто подобное у людей. Оказалось, что да: ученые действительно нашли в образцах эти белки и соответствующие им нейробласты разной формы. Таким образом, делают вывод ученые, нейрогенез у человека может происходить вплоть до 90-летия.

Тем же образом авторы изучили мозг 45 пациентов с болезнью Альцгеймера в возрасте от 52 до 97 лет на шести разных стадиях болезни. Выяснилось, что по ходу этой болезни интенсивность нейрогенеза снижается, причем это происходит на ранних стадиях заболевания. Ученые предполагают, что, если замедление нейрогенеза можно будет обнаружить неинвазивными методами, это позволит врачам повлиять на ход болезни. Например, либо предотвратить ее, либо замедлить ее ход.