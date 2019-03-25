На Витебщине изношено 90% крупных трасс. Ремонт дорог начали раньше обычного

В Витебской области одними из первых в стране заработали асфальтобетонные заводы. Обычно на полную мощность они выходят в апреле, но в этом году нужно оперативно спасать дороги, которые давно требуют ремонта, сообщает ОНТ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О дороге из Полоцка в Витебск водители говорят, что это квест по преодолению ям и ухабов. После зимы в плохом состоянии также другие республиканские трассы и городские улицы. В Полоцке подсчитали, что из 300 дворов надо ремонтировать покрытие каждого второго.

Поэтому в этом году в регионе дорожники не стали ждать идеальной погоды. Впервые асфальтобетонные заводы заработали в марте. Спрос на продукцию — огромный. Работы идут и на магистралях, и на дорогах районного значения.

В целом в Витебской области требуют ремонта 90% дорог республиканского значения. Там, где обязаны были менять покрытие раз в 7 лет, из-за недостатка финансирования работы не проводили гораздо дольше. Битум за 17 лет нагрузок превращается в пыль. Кроме того, как минимум в пять раз возрос трафик. В 1990-х стандарты рассчитывали на машины с грузом 8 тонн на ось, а сейчас каждая вторая — в два раза тяжелее.

Дорожные службы обещают, что первый результат завершенного ремонта автолюбители в Витебской области почувствуют к 1 мая.