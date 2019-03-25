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В Гомеле пьяный пенсионер на Opel сбил пешехода и пытался скрыться

26.03.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел вечером 24 марта на улице Ильича в Гомеле. В ГАИ рассказали подробности.


Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее и сбил водитель Opel Vectra. После совершенного ДТП он скрылся, однако уже через несколько минут сотрудники милиции задержали мужчину. Им оказался 78-летний житель областного центра. Пенсионер был пьян. Пешехода с травмами доставили в больницу.

В ГАИ напоминают — за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадавшему причинены менее тяжкое либо тяжкое телесное повреждение, в отношении водителя возбуждается также уголовное дело за оставление в опасности. Впридачу к уголовной ответственности за нарушение ПДД ему грозит арест или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом.

 
Теги: Гомель
 
 
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Уже через пару минут сотрудники милиции задержали мужчину.
 
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