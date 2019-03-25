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Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира

26.03.2019 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира

Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран.

Первое место удержали Япония и Сингапур, которые стали лидерами рейтинга по итогам 2018 года, следом за ними идет Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать с визой или без нее 189 государств.

Второе место занимает Германия с показателем 188 стран, так как она потеряла безвизовый въезд в Узбекистан. Третье место разделили Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания занимает пятое место со 185 странами, которые ее подданные могут посещать без визы, США — шестое место со 184 странами. Восьмое место занимает Мальта, она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. На 16-м месте остался Кипр (173).

Позиции Беларуси, Украины и Казахстана в рейтинге в этом году не изменились. Страны занимают 128, 77 и 76-е места соответственно.

При этом отмечено, что Россия улучшила свою позицию, поднявшись с 46 места на 45-е.

На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.

 

 
 
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Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран.
 
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