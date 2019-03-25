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Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира
26.03.2019 10:34 — Разное | Ежедневник
Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран.
Первое место удержали Япония и Сингапур, которые стали лидерами рейтинга по итогам 2018 года, следом за ними идет Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать с визой или без нее 189 государств.
Позиции Беларуси, Украины и Казахстана в рейтинге в этом году не изменились. Страны занимают 128, 77 и 76-е места соответственно.
При этом отмечено, что Россия улучшила свою позицию, поднявшись с 46 места на 45-е.
На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.
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Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран.
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