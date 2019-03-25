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Задержали правонарушителя, который ограбил дачу в Турне Малой
26.03.2019 10:19 — Разное | Навiны Камянеччыны
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23 марта в Каменецкий РОВД от жителя г.Бреста поступило сообщение о том, что в его дачный дом, расположенный в д. Турна Малая, совершено проникновение и похищено имущество.
Спустя два дня, 25 марта, сотрудниками уголовного розыска Каменецкого РОВД злоумышленник был установлен и задержан. Похищенное имущество изъято.
Обращаем внимание граждан на обеспечение сохранности имущества.
Фото носит иллюстративный характер.
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23 марта в Каменецкий РОВД от жителя г.Бреста поступило сообщение о том, что в его дачный дом, расположенный в... Сообщение Задержали правонарушителя, который ограбил...
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