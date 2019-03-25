Задержали правонарушителя, который ограбил дачу в Турне Малой

23 марта в Каменецкий РОВД от жителя г.Бреста поступило сообщение о том, что в его дачный дом, расположенный в д. Турна Малая, совершено проникновение и похищено имущество.

Спустя два дня, 25 марта, сотрудниками уголовного розыска Каменецкого РОВД злоумышленник был установлен и задержан. Похищенное имущество изъято.

Обращаем внимание граждан на обеспечение сохранности имущества.

Фото носит иллюстративный характер.