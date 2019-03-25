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Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

26.03.2019 10:16 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Пятнадцатое марта сразу для 17 операторов машинного доения стало особенным днем. Во-первых, выходным, а во-вторых, богатым на впечатления. В уютном микроавтобусе под негромкую музыку и неторопливые беседы они отправились на экскурсию в Национальный парк «Беловежская пуща». По результатам прошлого, 2018-го, года во всем районе они – лучшие из лучших и на деле доказали, что не имеют равных.

Первый сюрприз для участников слета от районной организации профсоюзов работников АПК – увлекательная экскурсия по Музею природы. Вместе с председателем районного объединения профсоюзов Оксаной Высогроцкой труженики наслаждались красотой родных пейзажей, а также заглянули в резиденцию белорусского Деда Мороза. Несмотря на то, что операторы не первый год трудятся в сельхозорганизациях района, не все видели Нацпарк. Приятным бонусом стал горячий и вкусный обед.

Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе
Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе
Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе
Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

На церемонию награждения участники слета собрались в зале торжеств гостиничного комплекса в Беловежской пуще. Передовиков молочного животноводства встречал первый заместитель председателя райисполкома Вячеслав Ковальчук:

– В районе 29 молочно-товарных ферм с доильными залами, на которых почти 14700 голов дойного стада. Нельзя не отметить заслуги каменецких животноводов – благодаря командной работе каждого из вас район достиг хороших результатов. Средний показатель по удоям в хозяйствах района в прошлом году вырос на 403 кг и составил 6154 кг. Валовое производство молока – 125 тыс. тонн. Это третье место в области и шестое в республике. Такие показатели, прежде всего, – ваша заслуга.

В 2018-м году в районе практически выполнен план по удою молока на корову в 5 тыс. кг в доильных залах при товарности молока не ниже 90%. В нынешнем году планка поднята до 6 тыс. кг. Потенциал в данном направлении в районных сельхозорганизациях не исчерпан, поэтому есть к чему стремиться.

Слова признательности лучшим операторам выразили председатели агропромышленного союза Виктор Бобр и райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова. Они сошлись во мнении о необходимости проведения таких конкурсов как стимула для других животноводов.

Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

Лучшим операторам машинного доения были вручены грамоты от райсельхозпрода, райкома профсоюза и районного агропромышленного комплекса, ценные подарки и денежные премии.

 

Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

 

Валентина Протасевич (ОАО «Беловежский») уже 4 года работает на МТК Каролин. У нее один из самых высоких показателей среднего удоя от коровы – 14837 кг молока. Валентина ответственна за раздой, пожалуй, один из наиболее важных и сложных «этапов» в животноводстве. Иногда дойка занимает почти весь рабочий день, но от этого выходные деньки кажутся еще более долгожданными. Большой семьей – с мужем воспитывают четверо детей – живут в Каролине.

 

Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

 

Более чем скромно говорит о себе Сергей Чикидюк – оператор МТК «Ферма №5 Каленковичи» (ОАО «Савушкина пуща»). И хоть в этой должности он почти два года, но ничуть не уступает шести коллегам по звену – 8957 кг молока в среднем от коровы получает за год. За его звеном закреплено более 600 буренок, к которым по очереди спешат на дойку три раза в день.

 

Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

 

Третью по счету награду получила Наталья Тарасюк из «АгроТурны». На ферме она работает 6 лет, и главный секрет ее «большого молока» – ответственность. «Делать все так, будто для себя, наверно, – самое правильное решение. И никакого дополнительного контроля не нужно», – уверена оператор.

 

Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

 

Алина Миронович из ОАО «АгроНива» – универсальный работник. Может и оператором трудиться (средний удой от коровы – 7039 кг молока), и как осеменатор помогать. Всего два года назад вместе с семьей она переехала с Витебщины в Долбизно по совету знакомых. И не жалеет. Вдохновившись пущанскими просторами, планирует уже вместе с семьей съездить в Национальный парк. А вот премия Алине пришлась кстати (в тот же день у сына – день рождения).

Слова благодарности прозвучали в адрес Надежды Швайко и Татьяны Гордей из «Видомлянского»; Наталии Явхуты из «АгроПелища»; Марины Пушкаревич из «АгроЗаречья», Зои Ярошик из «АгроНива»; Ирины Стельмашук и Натальи Назарук из «Савушкиной пущи»; Марии Пятигорец из «Алекандрии-Агро»; Татьяны Мишпилькиной из «Макарово-Агро»; Нины Дорощук и Валентины Гулькович из «Восхода-Каменца»; Гюнель Гадимовой, Марии Гавриковой из «Беловежского».

Они своим каждодневным трудом вносят неоспоримый вклад в развитие животноводческой отрасли, которая является основой экономической стабильности нашего района. С раннего утра и до позднего вечера они «на страже» большого молока.

Лучших операторов машинного доения наградили в Каменецком районе

Наталия КОВПАНЬКО.
Фото автора.

 
 
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Пятнадцатое марта сразу для 17 операторов машинного доения стало особенным днем. Во-первых, выходным, а во-вторых, богатым на впечатления. В... Сообщение Лучших...
 
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