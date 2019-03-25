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Каменецкие таланты отмечены на конкурсах МЧС

26.03.2019 09:58 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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19 марта в Бресте на базе международного волонтерского центра юных спасателей областного управления МЧС подвели итоги сразу двух ежегодных конкурсов: 21-го – детского творчества «Спасатели глазами детей» и 12-го – среди представителей средств массовой информации на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности. Определить победителей было не просто: только детских работ в 9-ти номинациях было представлено более 3000!

Победителей приветствовали начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Татьяна Гагакова, начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий, начальник областного УМЧС РБ, полковник Олег Лашко, зам начальника областного управления Госпромнадзора Кирилл Рябушев и председатель областного совета РГОО «БДПО» Николай Плющеня.

Приятно отметить, что творчество и талант наших детей отмечены членами жюри. В номинации «Плакат» 1 место завоевала Ника Денисюк с работой – «Не допусти трагедии» (Каменецкая детская школа искусств). Стихотворение «Опасные забавы» Данилы Курьяновича (Пелищенская СШ) принесло автору 2-е место на областном этапе конкурса. За стикер-пак «Безопасность в лифте» Иван Бочкарев (Турнянская СШ) также получил 2-е место плюс специальный приз от Госпромнадзора. Ребят наградили Дипломами от областного УМЧС и ценными подарками.

В конкурсе СМИ – редакция районной газеты «Навiны Камянеччыны» заняла почетное 1-е место в номинации «Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Приятным подарком стали яркие выступления ребят эстрадной студии при УМЧС и других исполнителей. Для детей была организована экскурсия в Брестский музей железнодорожной техники.

Поздравляем победителей! И желаем удачи в республиканском творческом конкурсе!

Анастасия ЯНКИНА.

 
Теги: Брест
 
 
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19 марта в Бресте на базе международного волонтерского центра юных спасателей областного управления МЧС подвели итоги сразу двух ежегодных... Сообщение Каменецкие...
 
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