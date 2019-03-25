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Белорусский шоколад «Президент Эксклюзив» завоевывает международное признание

26.03.2019 09:56 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Белорусский шоколад «Президент Эксклюзив» занимает первые места на зарубежных выставках продуктов питания, завоевывая международное признание.

В Москве на 26-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019» члены жюри по достоинству оценили продукцию СОАО «Коммунарка».

Золотой медалью и дипломом лауреата международного конкурса были награждены шоколад черный горький без добавления сахара «Президент Эксклюзив» с содержанием какао 72%, 78% и 85%. Наград удостоились и другие продукты предприятия, в том числе горький шоколад с миндалем и апельсином, десертный и молочный шоколад. При этом вся линейка шоколада «Президент Эксклюзив» также была удостоена диплома первой степени за высокие потребительские свойства и диплома первой степени международного конкурса-дегустации «Лучший вкус».

Продукция фабрики «Коммунарка» получила высокие оценки и на 7-й международной объединенной выставке пищевой промышленности Kazakhstan International Halal Expo 2018 и World Wide FOOD 2018, которая прошла в Астане в октябре прошлого года. Белорусское предприятие получило диплом за участие в конкурсе «Лучший продукт выставки».

А линейка шоколада «Президент Эксклюзив» также отмечена за высокое качество и уникальность продукта. Горький шоколад без сахара «Президент Эксклюзив» поступил в широкую продажу летом 2018 года.

Главная инновация линейки заключается в купажировании лучших сортов какао-бобов из нескольких стран. Все три вида шоколада имеют различный, неповторимый вкус. Отличие новой линейки шоколада также заключается в выборе заменителя сахара. В новой продукции использован лактит, который получается при производстве молочной сыворотки. Этот натуральный продукт гораздо слаще сахара, но практически не всасывается в кишечнике и является низкокалорийным (2,4 кал/г). В состав шоколада также входит инулин — природный пребиотик, а также особенно ароматный бургундский ванилин. Вместо соевого лецитина использован лецитин подсолнечника.

Отмечается, что новый шоколад прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой и в целом ведет здоровый образ жизни. При этом по своим органолептическим показателям он не уступает аналогичному продукту с сахаром.

Источник: belta.by.

 
 
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Белорусский шоколад «Президент Эксклюзив» занимает первые места на зарубежных выставках продуктов питания, завоевывая международное признание. В Москве на 26-й......
 
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