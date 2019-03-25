Сцена в прошлом. Звезды, которым пришлось оставить карьеру из-за болезни

Андрей Губин, Василий Степанов, Катя Ли, Дарья Шашина. Эти люди пришли в профессию в полной уверенности, что нашли дело своей жизни. Но в какой-то момент им пришлось отказаться от сцены и славы из-за болезни. Кто сумел выстоять, а кто сдался, рассказывает АиФ.ru.

Дарья Шашина

Когда в 2013 году группа «Серебро» пережила очередные кадровые перестановки и солистка Анастасия Карпова отправилась на «вольные хлеба», на ее место довольно быстро нашли замену в лице Дарьи Шашиной. Но, увы, в женском трио блондинка продержалась недолго. В марте 2016 года девушка рассказала своим поклонникам в соцсетях о серьезных проблемах со здоровьем. Внезапные боли в колене, которые мучили ее долгое время, стали невыносимыми, поэтому ей пришлось обратиться за медицинской помощью, от которой она отказывалась несколько месяцев, продолжая ездить на гастроли и вести обычный образ жизни.

Диагноз оказался неутешительным: «врожденная дисплазия коленных суставов». Этим нельзя заболеть, это врожденная патология формирования тканей. Болезнь начала прогрессировать из-за постоянных нагрузок», – писала она в Instagram. Ситуация осложнялась еще и тем, что исполнительница случайно получила разрыв мениска в правом колене. Это означало, что ей придется выдержать сразу две операции и полностью исключать даже такие элементарные вещи, как, например, подъем по лестнице. Естественно, выступления с коллективом тоже оказались под строжайшим запретом врачей.

Оставив сцену, Шашина с головой ушла в блогерство. Сегодня на ее Instagram подписано более 700 тысяч человек. Не менее популярный влог на YouTube девушка ведет вместе со своим мужем, экс-участником шоу «Голос» Иваном Чебановым. Молодые люди поженились в 2017, поэтому девушка сменила фамилию, теперь она Дарья Чебанова.

Публикация от Дарья Чебанова[Фан-аккаунт] (@dariachebanov.team) 10 Сен 2018 в 4:56 PDT

Василий Степанов

Василий Степанов мог стать секс-символом отечественного кино, но, увы, фильмография актера остановилась практически сразу после его первого масштабного проекта с Федором Бондарчуком — «Обитаемый остров». Оказывается, когда картина вышла на экраны и Василий автоматически стал звездой, у него случился нервный срыв: «Был нервный срыв, исходя из этого, я принял решение пройти курс реабилитации, чтобы понять его причину», — делился Василий с журналистом программы «Пусть говорят». Чтобы справиться с проблемой, молодой человек обращался к экстрасенсам и в церковь. Кстати, бывшая девушка артиста Дарья Егорова так же говорила о «психическом недуге» своего экс-бойфренда. Однако мать Степанова утверждала, что он абсолютно здоров, даже после спорного инцидента, в результате которого артист получил множественные травмы.

Стоит отметить, что помочь Степанову вернуть былую славу пытались многие медийные люди, среди них Лена Ленина и Настя Кудри. Первая с пеной у рта на разных передачах доказывала, что актер совершенно здоров. Также она приезжала к родителям молодого человека с продуктами, при чем делала это под прицелами телекамер, то ли случайно оказавшимися в том же месте в тот же час, то ли специально приглашенными самой бизнесвумен. Вторая звала красавца на съемки своего клипа, но, видимо, дальше предложения дело не пошло. В общем, повторно заявить о себе Василию так до сих пор и не удалось, хотя режиссер Наталья Веревкина сняла его в фильме «Кто следующий, мечтатели?» в одной из второстепенных ролей. Свою страницу в Instagram, на которую подписано более пяти тысяч человек актер последний раз обновлял больше года назад. Кстати, пост был посвящен картине Веревкиной, которую не могли доснять из-за нехватки средств. Но эту проблему все же удалось решить.

Катя Ли

В клипе на песню «Не родись красивой» Катя Ли вместе со спутником мастерски скакала на красивом коне, но мало кто заметил, что делала она это без седла. Именно эффектный трюк, по словам артистки, и привел ее к серьезной травме позвоночника, из-за которой она оставила «Фабрику». Конечно, к такому решению девушка пришла не за один день. С болями в спине Катя умудрилась еще месяц отработать и только после этого сделала операцию. Потом была довольно непростая реабилитация и возвращение в коллектив, но на очередных гастролях Ли снова стало плохо, девушке пришлось вызывать врача. Тогда-то певица и приняла судьбоносное решение — уйти из группы. В своих соцсетях Катя так прокомментировала эту ситуацию: «Мной и врачом было принято решение покидать группу, потому что если интенсивно летать на гастроли, я просто не смогу рожать детей и жить здоровой жизнью. К сожалению, я не с вами, к сожалению, я не на сцене, что меня сильно угнетает», — делилась с поклонниками артистка. Ходили слухи, что на самом деле Ли покинула «Фабрику» потому что удачно вышла замуж за миллионера, однако сама девушка опровергла эту информацию.

После своего ухода Катя начала активно путешествовать и вскоре обосновалась в США. Сегодня, если вы зайдете в Instagram девушки, то практически не встретите там русской речи. Также она занялась дизайном и создает яркую и необычную одежду для тех, кто точно любит выделяться из толпы.

Публикация от Katya Lee Designs (@katyaleedesigns) 20 Мар 2019 в 7:17 PDT

Андрей Губин

В этом году Андрею Губину исполнится 45, а проблемы со здоровьем у певца начались, когда ему еще не было и тридцати: «В 29 лет, когда я ещё активно выступал, у меня появились разные болячки. Они копились, копились... И в какой-то момент так стрельнуло, что просто невозможно стало выходить на сцену», — рассказывал певец АиФ.ru. Естественно, артист обращался за помощью к врачам, но, по его словам, никаких результатов это не дало: «Я потратил на врачей год жизни и порядка 50 тысяч долларов. Обследовался и в Германии, и в Израиле, и в России почти все центральные неврологические клиники прошёл, психиатров, психотерапевтов. И от всех получил справки, что у меня всё в порядке. Но при этом у меня всё болит».