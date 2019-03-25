Белорус вот-вот покажет свой фильм на Московском фестивале. Догадываетесь, о ком мы?

Уже через три недели начнется Московский кинофестиваль. В число участников программы попало и новое кино «Сашин ад» белорусского режиссера Никиты Лаврецкого — вы можете знать его по фильму «Белорусский психопат» и как победителя конкурса «Угадай победителя премии „Оскар“».



Постер к фильму «Сашин ад» Никиты Лаврецкого

Картина «Сашин ад» — эмо-хоррор (так жанр определяет сам режиссер), который рассказывает историю встречи двух музыкантов, проживающих в разных странах. Когда набирающий популярность рэпер Оли наконец встречает своего виртуального соавтора Сашу, их тусовочный уикенд меняет краски от милого до болезненно неловкого и даже жуткого. Андеграундный канц, странная встреча с девушкой-готкой и, в конце концов, буквальный спуск в ад оказываются захвачены на шумную VHS-пленку. Короче, запускайте трейлер.

Роли Оли исполнил рэпер из Бельгии Vlad Lullaby, а Сашу сыграл редактор сайта о хоррор-культуре RussoRosso Алексей Свирский (он тоже белорус). Сценарий Лаврецкий написал в соавторстве с мексиканцем Рэем Козом.

Читайте также

Самые известные молодые белорусские режиссеры сняли совместный фильм. И вот его трейлер

«Мои фильмы сняты за 100 рублей». Как делает кино молодой белорусский режиссер

***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live . Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.