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Белорус вот-вот покажет свой фильм на Московском фестивале. Догадываетесь, о ком мы?

26.03.2019 10:48 — Разное | Tut.by  
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Уже через три недели начнется Московский кинофестиваль. В число участников программы попало и новое кино «Сашин ад» белорусского режиссера Никиты Лаврецкого — вы можете знать его по фильму «Белорусский психопат» и как победителя конкурса «Угадай победителя премии „Оскар“».


Постер к фильму «Сашин ад» Никиты Лаврецкого

Картина «Сашин ад» — эмо-хоррор (так жанр определяет сам режиссер), который рассказывает историю встречи двух музыкантов, проживающих в разных странах. Когда набирающий популярность рэпер Оли наконец встречает своего виртуального соавтора Сашу, их тусовочный уикенд меняет краски от милого до болезненно неловкого и даже жуткого. Андеграундный канц, странная встреча с девушкой-готкой и, в конце концов, буквальный спуск в ад оказываются захвачены на шумную VHS-пленку. Короче, запускайте трейлер.

Роли Оли исполнил рэпер из Бельгии Vlad Lullaby, а Сашу сыграл редактор сайта о хоррор-культуре RussoRosso Алексей Свирский (он тоже белорус). Сценарий Лаврецкий написал в соавторстве с мексиканцем Рэем Козом.

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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
 
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