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Белорус вот-вот покажет свой фильм на Московском фестивале. Догадываетесь, о ком мы?
Уже через три недели начнется Московский кинофестиваль. В число участников программы
Картина «Сашин ад» — эмо-хоррор (так жанр определяет сам режиссер), который рассказывает историю встречи двух музыкантов, проживающих в разных странах. Когда набирающий популярность рэпер Оли наконец встречает своего виртуального соавтора Сашу, их тусовочный уикенд меняет краски от милого до болезненно неловкого и даже жуткого. Андеграундный канц, странная встреча с девушкой-готкой и, в конце концов, буквальный спуск в ад оказываются захвачены на шумную VHS-пленку. Короче, запускайте трейлер.
Роли Оли исполнил рэпер из Бельгии Vlad Lullaby, а Сашу сыграл редактор сайта о хоррор-культуре RussoRosso Алексей Свирский (он тоже белорус). Сценарий Лаврецкий написал в соавторстве с мексиканцем Рэем Козом.
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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Уже через три недели начнется Московский кинофестиваль. В число участников программы попало и новое кино «Сашин ад» белорусского режиссера Никиты Лаврецкого - вы...
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