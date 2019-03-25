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Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем "Лектор"
Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 "Лектор", сообщает азербайджанский сайт военных AzeriDefence.
"Принятый на вооружение (азербайджанской армии - ИФ) новый комплекс был задействован во время (широкомасштабных - ИФ) учений азербайджанской армии, проведенных в марте текущего года",- отмечает издание.
Комплекс имеет три уровня управления. Им могут пользоваться командир батареи, старший офицер батареи и командир расчета.
В состав комплекса входят планшетный компьютер, карманный компьютер, радиостанции, прибор разведки и автоматическая метеостанция. Данные приборы в разных наборах представляют три уровня управления.
С помощью комплекса можно собирать и хранить данные, решать расчетные и информационные задачи. Все составляющие комплекса, кроме метеостанции, разработаны в Беларуси.
"Лектор" впервые был продемонстрирован на выставке IDEX-2019 в феврале текущего года в Абу-Даби. По информации производителя, испытания комплекса завершены.
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Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 "Лектор", сообщает азербайджанский сайт военных AzeriDefence. "Принятый на...
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