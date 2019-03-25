Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 "Лектор", сообщает азербайджанский сайт военных AzeriDefence.

"Принятый на вооружение (азербайджанской армии - ИФ) новый комплекс был задействован во время (широкомасштабных - ИФ) учений азербайджанской армии, проведенных в марте текущего года",- отмечает издание.

Комплекс имеет три уровня управления. Им могут пользоваться командир батареи, старший офицер батареи и командир расчета.

В состав комплекса входят планшетный компьютер, карманный компьютер, радиостанции, прибор разведки и автоматическая метеостанция. Данные приборы в разных наборах представляют три уровня управления.

С помощью комплекса можно собирать и хранить данные, решать расчетные и информационные задачи. Все составляющие комплекса, кроме метеостанции, разработаны в Беларуси.

"Лектор" впервые был продемонстрирован на выставке IDEX-2019 в феврале текущего года в Абу-Даби. По информации производителя, испытания комплекса завершены.