ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем "Лектор"

26.03.2019 10:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 "Лектор", сообщает азербайджанский сайт военных AzeriDefence.

"Принятый на вооружение (азербайджанской армии - ИФ) новый комплекс был задействован во время (широкомасштабных - ИФ) учений азербайджанской армии, проведенных в марте текущего года",- отмечает издание.

Комплекс имеет три уровня управления. Им могут пользоваться командир батареи, старший офицер батареи и командир расчета.

В состав комплекса входят планшетный компьютер, карманный компьютер, радиостанции, прибор разведки и автоматическая метеостанция. Данные приборы в разных наборах представляют три уровня управления.

С помощью комплекса можно собирать и хранить данные, решать расчетные и информационные задачи. Все составляющие комплекса, кроме метеостанции, разработаны в Беларуси.

"Лектор" впервые был продемонстрирован на выставке IDEX-2019 в феврале текущего года в Абу-Даби. По информации производителя, испытания комплекса завершены.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 "Лектор", сообщает азербайджанский сайт военных AzeriDefence. "Принятый на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мингорисполком запретил проведение пикета ко Дню единения народов Беларуси и России – организаторы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика