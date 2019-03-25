Мингорисполком запретил проведение пикета ко Дню единения народов Беларуси и России – организаторы

Мингорисполком ответил отказом на заявку в проведении пикета, приуроченного к Дню единения народов Беларуси и России, сообщил организационный комитет по созданию Национал-Большевистской Партии в Беларуси.

"Мингорисполком запретил праздновать День единения народов Беларуси и России. Пикет планировалось провести 30 марта возле стелы "Минск - город-герой", основной тематикой пикета была заявлена поддержка создания Союзного государства Беларуси и России ", - говорится в пресс-релизе оргкомитета по созданию НБП в Беларуси.

По его информации, организатором пикета выступил координационный совет лево-патриотических сил Беларуси "Единство", в мероприятии планировали принять участие целый ряд организаций.

Кроме того, в оргкомитете сообщили, что поскольку в 2019 году 2 апреля выпадает на вторник, то для удобства было принято решение провести мероприятие в ближайшие выходные.

"Трудно представить себе более абсурдную ситуацию, когда государственный орган, которым является Мингорисполком, запрещает гражданам праздновать государственный праздник. Ведь это праздник именно единения народов, а не чиновников, которые в угоду своим конъюнктурным интересам плетут политические интриги", - подчеркнули в организации.

По информации оргкомитета по созданию НБП в Беларуси, организаторы мероприятия обратились в Администрацию президента Республики Беларусь за разъяснением, "почему государственный праздник, установленный указом президента, вдруг оказался под запретом".

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля в связи с подписанием в этот день в 1996 году договора о создании сообщества Беларуси и России. Через год в этот же день был подписан договор о Союзе Беларуси и России.