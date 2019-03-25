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Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет на "Минск-Арене" 20-21 апреля

26.03.2019 10:16 — Разное | Интерфакс  
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170 спортсменов из 33 стран примут участие в этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования, которые пройдут под сводами «Минск-Арены» 20-21 апреля, станут тестовыми ко II Европейским играм. У белорусских болельщиков будет возможность увидеть всех звезд этого зрелищного вида спорта: олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов и этапов Кубка мира.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет на "Минск-Арене" 20-21 апреля
Дополнительной мотивации спортсменам добавит и тот факт, что наряду с мировым форумом в Японии, заветные пропуска на Олимпиаду в Токио можно будет получить по итогам кубковых этапов. Дон Дон, Ту Сяо, Гао Лей, Даики Киши, Дмитрий Ушаков, Розанна Макленнон, Яна Павлова, Жу Ксюинь – список звездных участников минского этапа можно продолжать долго. Среди главных претендентов на медали и белорусские батутисты. В мужской команде хорошие шансы на успех у олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Владислава Гончарова, двукратного чемпиона мира Олега Рябцева, одного из самых перспективных молодых спортсменов мира Ивана Литвиновича. Также в составе Никита Ильиных и Артем Жук, которые также не раз поднимались на пьедесталы самых престижных соревнований. В женской команде – титулованные Мария Махаринская, Анна Гончарова и Валентина Богомолова.

По итогам прошлого сезона Владислав Гончаров выиграл общий зачет Кубка мира, вторым стал Олег Рябцев. Вместе белорусы победили и в синхронных прыжках. Успешно сборная нашей страны начала новый соревновательный год: на первом этапе Кубка мира в Баку Владислав Гончаров завоевал золото в индивидуальных прыжках, а Валентина Богомолова и Ангелина Хотяна победили в синхроне.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет на "Минск-Арене" 20-21 апреля
Нет сомнений, что белорусские спортсмены сделают все возможное, чтобы успешно выступить перед родными болельщиками. На прошлом этапе Кубка мира в Минске, в 2017 году, белорусы завоевали сразу 5 медалей: 3 золота, серебро и бронзу. Ждем повторения успеха…

Этап Кубка мира пройдет на "Минск-Арене" 20-21 апреля, вход на трибуны свободный.

 
Теги: Минск
 
 
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170 спортсменов из 33 стран примут участие в этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования, которые пройдут под сводами «Минск-Арены» 20-21 апреля, станут...
 
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