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Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет на "Минск-Арене" 20-21 апреля
170 спортсменов из 33 стран примут участие в этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования, которые пройдут под сводами «Минск-Арены» 20-21 апреля, станут тестовыми ко II Европейским играм. У белорусских болельщиков будет возможность увидеть всех звезд этого зрелищного вида спорта: олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов и этапов Кубка мира.
По итогам прошлого сезона Владислав Гончаров выиграл общий зачет Кубка мира, вторым стал Олег Рябцев. Вместе белорусы победили и в синхронных прыжках. Успешно сборная нашей страны начала новый соревновательный год: на первом этапе Кубка мира в Баку Владислав Гончаров завоевал золото в индивидуальных прыжках, а Валентина Богомолова и Ангелина Хотяна победили в синхроне.
Этап Кубка мира пройдет на "Минск-Арене" 20-21 апреля, вход на трибуны свободный.
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170 спортсменов из 33 стран примут участие в этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования, которые пройдут под сводами «Минск-Арены» 20-21 апреля, станут...
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