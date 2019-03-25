Беларусь перенесла сроки завоза ядерного топлива для строящейся АЭС на третий квартал

Завоз ядерного топлива на строящуюся в Беларуси АЭС планируется в третьем квартале текущего года, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

Как сообщалось, в феврале Минэнерго рассчитывало, что завоз топлива на БелАЭС состоится в июне. В конце 2018 года руководство "Росатома" (генподрядчик строительства БелАЭС) ожидало, что завоз топлива произойдет в марте.

"Завоз топлива не самоцель, ожидаем, что событие произойдет в третьем квартале этого года", - сказал М.Михадюк.

Замминистра энергетики цитирует сайт газеты "СБ. Беларусь сегодня" .

Он напомнил, что топливо должно поступить не позднее, чем за месяц до физпуска первого энергоблока АЭС. "После завоза топлива последует ужесточение режима допуска персонала строительно-монтажных работ на площадку, кроме того, в проектном режиме должны заработать системы физзащиты", - подчеркнул М.Михадюк.

Замглавы Минэнерго также сообщил, что в настоящее время степень готовности первого энергоблока БелАЭС составляет около 90%, второго – почти 70%. "В данный момент мы вплотную подошли к этапу гидроиспытаний, холодной и горячей обкатки оборудования", - сказал он.

По словам М.Михадюка, следующим этапом "станет физпуск ядерной установки первого энергоблока, что означает загрузку ядерного топлива в реактор и начало соответствующих испытаний на различных режимах". Затем последует энергетический пуск. Включение БелАЭС в сеть планируется при наборе мощности порядка 40% с последующим увеличением мощности до проектной. "Вся наша работа направлена на прохождение этих этапов в текущем году", - сказал замминистра.

Он также сообщил, что во второй половине года ожидается ряд международных миссий по очередной проверке безопасности БелАЭС. "В августе ожидаем визит на площадку заместителя генерального директора МАГАТЭ Михаила Чудакова, который курирует вопросы безопасности. Также планируется проведение миссии МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART), которая тоже оценит готовность станции к вводу в эксплуатацию", - сказал М.Михадюк.

Затем планируется проведение миссии МАГАТЭ по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики. Миссия оценит готовность страны по 19 направлениям развития национальной ядерной инфраструктуры в соответствии со своими руководящими документами.

Как сообщалось, в конце 2018 года на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ") была изготовлена первая партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС. В этой партии 163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв. Беларусь и Россия намерены подписать межправительственное соглашение о переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) БелАЭС, предусматривающее отправку ОЯТ в Россию.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").