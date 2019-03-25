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Украинцы смогут проголосовать на двух участках в Беларуси на предстоящих президентских выборах

26.03.2019 10:08 — Разное | Интерфакс  
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Граждане Украины, проживающие в Беларуси, на предстоящих выборах президента смогут проголосовать на участках в Минске и Бресте, говорится в сообщении украинского посольства.

"Граждане Украины, которые проживают или временно находятся в Республике Беларусь, смогут проголосовать на выборах президента Украины на двух избирательных участках, которые находятся в Минске (помещение посольства Украины в Беларуси) и в Бресте (помещение консульства Украины в Бресте)", - отметили в дипмиссии.

По информации посольства, время работы избирательных участков - с 8.00 до 20.00 по местному времени.

В украинской дипмиссии также напомнили, что в список избирателей на избирательных участках в Беларуси включены граждане Украины, которым исполнилось или на день голосования исполнится восемнадцать лет и которые по своему избирательному адресу согласно данным Государственного реестра избирателей относятся к этим заграничным избирательным участкам.

При этом в посольстве подчеркнули, что гражданин Украины имеет право получить избирательный бюллетень на избирательном участке при предъявлении действительных паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта, служебного паспорта. "Таким образом, на избирательных участках, в частности образованных в Республике Беларусь, внутренний паспорт гражданина Украины не является основанием для получения избирательного бюллетеня", - подчеркнули в дипмиссии.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Граждане Украины, проживающие в Беларуси, на предстоящих выборах президента смогут проголосовать на участках в Минске и Бресте, говорится в сообщении украинского...
 
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