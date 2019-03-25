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Беларусь поднялась на 64-е место в мировом рейтинге паспортов

26.03.2019 10:03 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь поднялась на две позиции в обновленном Индексе паспортов, заняв в нем 64-е место, сообщила пресс-служба составителя рейтинга компании Henley&Partners.

"За три месяца Республика Беларусь поднялась в рейтинге с 66-го на 64-е место, но в то же время число безвизовых стран осталось прежним – 77", - говорится в сообщении.

Япония, Сингапур и Южная Корея разделили первое место в индексе. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств. Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан и заняла 2-е место с показателем 188 стран. Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция (187 стран).

Страны-соседи Беларуси разместились в рейтинге следующим образом: Россия -  47-е место (118 стран), Украина – 40-е (128 стран), Литва и Латвия – 10-е место (180 стран).

Афганистан и Ирак остаются на последнем  – 104-м месте индекса с показателем 30 безвизовых стран.

Индекс паспортов (ранее Индекс визовых ограничений) компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Издается с 2006 года в сотрудничестве с  Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

 
 
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Беларусь поднялась на две позиции в обновленном Индексе паспортов, заняв в нем 64-е место, сообщила пресс-служба составителя рейтинга компании Henley&Partners. "За три...
 
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