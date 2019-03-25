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Беларусь и Бангладеш могут найти новые направления кооперации, считает Лукашенко

26.03.2019 09:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида с национальным праздником – Днем независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

"Беларусь очень ценит многоплановое сотрудничество с Бангладеш, основанное на принципах дружбы, доверия и взаимоуважения. Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем в ближайшее время более полно реализовать потенциал двусторонних отношений, найти новые выгодные направления кооперации", - говорится в поздравлении А.Лукашенко.

Глава белорусского государства пожелал президенту Бангладеш здоровья и успехов, а народу этой страны - счастья и мира.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида с национальным праздником – Днем независимости, сообщила пресс-служба главы...
 
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