Беларусь и Бангладеш могут найти новые направления кооперации, считает Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида с национальным праздником – Днем независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

"Беларусь очень ценит многоплановое сотрудничество с Бангладеш, основанное на принципах дружбы, доверия и взаимоуважения. Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем в ближайшее время более полно реализовать потенциал двусторонних отношений, найти новые выгодные направления кооперации", - говорится в поздравлении А.Лукашенко.

Глава белорусского государства пожелал президенту Бангладеш здоровья и успехов, а народу этой страны - счастья и мира.