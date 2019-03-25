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В Китае впервые выделен вирус африканской чумы свиней - China Daily
26.03.2019 10:50 — Разное | Аргументы и факты
Китайские ученые впервые смогли выделить вирус африканской чумы свиней (АЧС), что может способствовать созданию вакцины от этого заболевания, пишет издание
Специалисты из научно-исследовательского института провинции Хэйлунцзян назвали этот вирус Pig/HLJ/18. Он был выделен из материала зараженной АЧС свиньи с фермы в городе Цзямусы.
По данным экспертов, вирус очень быстро передается домашним животным. В течение трех-четырех дней зараженная свинья страдает лихорадкой, а через 10 дней погибает.
Ученые отмечают, что на долю Китая приходится порядка 50% мировой популяции свиней, поэтому важно бороться с АЧС в стране.
С августа прошлого года в КНР зарегистрировано более 110 вспышек этого вируса.
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