Художник из Кот-д’Ивуара создаёт свои работы с помощью кофе и какао

Новости Африки. И когда вдохновение приходит вместе с ароматом. Художник из Кот-д’Ивуара создает необычные картины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Вместо масла или акрила 29-летний Ульрих Абе использует для написания своих работ кофе и какао. Чтобы получить различные оттенки, он в определённых пропорциях смешивает порошок кофе и какао-бобов.





В арсенале мастера как полотна написанные кистью, так и мастихином. Таким необычным способом художник чествует фермеров, которые собирают бобы. Кот-д'Ивуар – один из самых крупных производителей какао в мире и один из крупнейших производителей кофе.







