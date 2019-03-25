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Художник из Кот-д’Ивуара создаёт свои работы с помощью кофе и какао

26.03.2019 10:49 — Разное | СТВ  
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Новости Африки. И когда вдохновение приходит вместе с ароматом. Художник из Кот-д’Ивуара создает необычные картины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художник из Кот-д’Ивуара создаёт свои работы с помощью кофе и какао

Вместо масла или акрила 29-летний Ульрих Абе использует для написания своих работ кофе и какао. Чтобы получить различные оттенки, он в определённых пропорциях смешивает порошок кофе и какао-бобов.

Художник из Кот-д’Ивуара создаёт свои работы с помощью кофе и какао

В арсенале мастера как полотна написанные кистью, так и мастихином. Таким необычным способом художник чествует фермеров, которые собирают бобы. Кот-д'Ивуар – один из самых крупных производителей какао в мире и один из крупнейших производителей кофе.

Художник из Кот-д’Ивуара создаёт свои работы с помощью кофе и какао

Художник из Кот-д’Ивуара создаёт свои работы с помощью кофе и какао
 
 
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Новости Африки. И когда вдохновение приходит вместе с ароматом. Художник из Кот-д’Ивуара создает необычные картины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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