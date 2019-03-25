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Конор Макгрегор завершает карьеру и уходит на пенсию
Новости Ирландии. 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
«Привет, ребята, маленькое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, также известного как «Смешанные Боевые Искусства (ММА)». Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», –
Конор провёл свой первый профессиональный поединок 8 марта 2008 года. В тот раз ирландец победил. Всего за время своей карьеры Макгрегор сражался в 25 матчах: в 21 – выиграл, в 4 – проиграл.
Последний поединок ирландца состоялся 6 октября 2018 года, противником был Хабиб Нурмагомедов. Задолго до матча оба бойца нагнетали обстановку, поэтому у поклонников ММА встреча Хабиба и Конора вызвала огромный интерес. Поединок заранее стали называть «Боем года» или «Боем века», хотя в итоге матч завершился за 4 раунда и сражение шло «в одни ворота».
После матча произошла потасовка, за что Нурмагомедов был
Теперь ирландец больше не будет рисковать здоровьем и сможет больше времени проводить с семьёй, в которой недавно случилось пополнение. В начале января у Конора родился второй ребёнок.
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Новости Ирландии. 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. «Привет, ребята, маленькое объявление:...
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