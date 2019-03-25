ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конор Макгрегор завершает карьеру и уходит на пенсию

26.03.2019 10:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Ирландии. 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.  

«Привет, ребята, маленькое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, также известного как «Смешанные Боевые Искусства (ММА)». Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», – рассказал Макгрегор на своей странице в Twitter.  

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно  

Конор провёл свой первый профессиональный поединок 8 марта 2008 года. В тот раз ирландец победил. Всего за время своей карьеры Макгрегор сражался в 25 матчах: в 21 – выиграл, в 4 – проиграл.  

Конор Макгрегор завершает карьеру и уходит на пенсию
Фото: instagram.com/thenotoriousmma  

Последний поединок ирландца состоялся 6 октября 2018 года, противником был Хабиб Нурмагомедов. Задолго до матча оба бойца нагнетали обстановку, поэтому у поклонников ММА встреча Хабиба и Конора вызвала огромный интерес. Поединок заранее стали называть «Боем года» или «Боем века», хотя в итоге матч завершился за 4 раунда и сражение шло «в одни ворота».  

Бой года: Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Макгрегором. Семь важных вопросов о матче  

После матча произошла потасовка, за что Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев, а Макгрегор – на 6 месяцев. Также бойцы понесли финансовые потери: россиянин был оштрафован на полмиллиона долларов, ирландец – на 50 тысяч долларов.  

Теперь ирландец больше не будет рисковать здоровьем и сможет больше времени проводить с семьёй, в которой недавно случилось пополнение. В начале января у Конора родился второй ребёнок.  

«Отличное начало 2019 года» (подробнее здесь).  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Ирландии. 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.   «Привет, ребята, маленькое объявление:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тэма тыдня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика