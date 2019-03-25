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Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Новости США. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки движется от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовая миграция из государств Центральной Америки в США началась осенью 2018 года. В результате на американских рубежах скопились от 6 до 9 тысяч переселенцев. В целях обеспечения безопасности власти США усилили охрану границы.
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Новости США. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки движется от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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