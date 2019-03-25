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Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

26.03.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Новости США. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки движется от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
В Соединенные Штаты намерены попасть более 1200 человек. Перед тем, как отправиться в путь, эти люди провели около двух месяцев в районе города Тапачула, расположенном у границы с Гватемалой.   

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Массовая миграция из государств Центральной Америки в США началась осенью 2018 года. В результате на американских рубежах скопились от 6 до 9 тысяч переселенцев. В целях обеспечения безопасности власти США усилили охрану границы.   

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
 
 
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Новости США. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки движется от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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