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Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются 26 марта
Новости Беларуси. Мартовская погода снова удивляет своим непостоянством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой ночью в Беларусь вернулась зима, а днем – ожидается весенний градус, мокрый снег и порывистый ветер.
Утром на отдельных участках дорог – гололедица. При этом будет облачно с прояснениями. Температура воздуха – от 2 до 8 градусов тепла.
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Новости Беларуси. Мартовская погода снова удивляет своим непостоянством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой ночью в Беларусь вернулась зима, а...
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