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26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам
Новости Беларуси. Минск-Москва онлайн. 26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам в режиме видеоконференции между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники встречи обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде, а также ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве. Кроме того, планируется подвести итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2018 году.
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Новости Беларуси. Минск-Москва онлайн. 26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам в режиме видеоконференции...
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