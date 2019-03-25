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26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам

26.03.2019 09:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск-Москва онлайн. 26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам в режиме видеоконференции между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам

Участники встречи обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде, а также ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве. Кроме того, планируется подвести итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2018 году.    

26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам
26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск-Москва онлайн. 26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам в режиме видеоконференции...
 
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