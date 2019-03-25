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Евгения Медведева рассказала, что будет делать после ЧМ в Японии

26.03.2019 09:42 — Разное | СТВ  
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Новости России. Евгения Медведева подвела итоги после своего выступления на чемпионате мира в Японии.  

«Это был тяжёлый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на чемпионате мира – приемлемый финал сезона для меня и нашей команды», – написала фигуристка на своей странице в Instagram.  

Евгения Медведева рассказала, что будет делать после ЧМ в Японии
Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Медведева также поблагодарила всех поддерживавших её болельщиков и выразила благодарность тренерской команде за веру в неё, пообещав, что в будущем они добьются больших успехов.  

«Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее и стремиться к максимальным результатам! Всем мира», – пожелала Евгения.  

После завершения ЧМ в Сайтаме о своих чувствах также рассказали Алина Загитова и Этери Тутберидзе.  

«Моя дочь живёт в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной» (здесь подробнее).  
 
 
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Новости России. Евгения Медведева подвела итоги после своего выступления на чемпионате мира в Японии.   «Это был тяжёлый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза...
 
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