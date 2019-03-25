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Евгения Медведева рассказала, что будет делать после ЧМ в Японии
Новости России. Евгения Медведева подвела итоги после своего выступления на чемпионате мира в Японии.
«Это был тяжёлый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на чемпионате мира – приемлемый финал сезона для меня и нашей команды», –
Медведева также поблагодарила всех поддерживавших её болельщиков и выразила благодарность тренерской команде за веру в неё, пообещав, что в будущем они добьются больших успехов.
«Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее и стремиться к максимальным результатам! Всем мира», – пожелала Евгения.
После завершения ЧМ в Сайтаме о своих чувствах также
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Новости России. Евгения Медведева подвела итоги после своего выступления на чемпионате мира в Японии. «Это был тяжёлый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза...
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